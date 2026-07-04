Görüntüler milyonlarca kez paylaşılırken, dünyanın farklı ülkelerindeki medya kuruluşları aynı anı farklı yorumlarla ele aldı.

Penaltı atışı öncesinde Ronaldo'nun dudak hareketlerini inceleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, Portekizli yıldızın "Bismillah" dediğini öne sürdü. Ancak bu iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor. Ronaldo da konuya ilişkin herhangi bir değerlendirme yapmadı.

Tartışma Dünya Basınına Taşındı

Söz konusu görüntüler yalnızca spor kamuoyunda değil, uluslararası basında da geniş yer buldu.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, sosyal medyadaki kullanıcıların Ronaldo'nun iki kez "Bismillah" dediğini iddia ettiği aktarıldı. İsrail basını ise görüntüyü farklı görüşlerle değerlendirerek, bazı Arap kullanıcıların bu yorumu desteklediğini, Portekizli taraftarların ise Ronaldo'nun kendi kendine Portekizce motive edici ifadeler kullandığını savunduğunu yazdı.

Ortadoğu merkezli yayın organları ise haberi daha çok kültürel açıdan ele aldı. Özellikle Suudi Arabistan'da geçirdiği yılların ardından Ronaldo'nun Arapça bazı ifadeleri zaman zaman kullandığına dikkat çekilerek, bu nedenle iddianın birçok kişi tarafından inandırıcı bulunduğu yorumları yapıldı.

Suudi Arabistan Dönemi Dikkat Çekiyor

Cristiano Ronaldo, 2023 yılında Al Nassr'a transfer olduktan sonra Arap kültürüyle daha yakın bir ilişki kurmuştu. Kamuoyuna yansıyan çeşitli görüntülerde zaman zaman "İnşallah", "Şükran" ve "Selamünaleyküm" gibi ifadeleri kullandığı görülmüştü.

Bu geçmiş, penaltı öncesindeki görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının nedenlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Buna karşın uzmanlar, yalnızca dudak hareketlerinden kesin bir sonuca varılamayacağını ve iddianın doğrulanmadığını vurguluyor.

Bir Hareket, Küresel Gündem

Yaşanan tartışma, Cristiano Ronaldo'nun küresel ölçekte sahip olduğu etkiyi de bir kez daha gözler önüne serdi. Dünyanın en yüksek takipçi sayısına sahip sporcularından biri olan Portekizli yıldızın yaptığı ya da yaptığı iddia edilen en küçük hareket bile milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor ve uluslararası gündeme dönüşebiliyor.

Ronaldo'nun gerçekten "Bismillah" mı dediği, yoksa Portekizce farklı bir ifade mi kullandığı henüz netlik kazanmış değil. Ancak birkaç saniyelik görüntünün dünya genelinde bu denli geniş yankı uyandırması, yıldız futbolcunun yalnızca saha içindeki performansıyla değil, küresel iletişim gücüyle de dikkat çekmeye devam ettiğini gösteriyor.