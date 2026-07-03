Haluk Levent, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında Ahbap Derneği'nin faaliyetleri ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Derneğin İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve uluslararası bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlendiğini belirten Levent, bugüne kadar yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini ifade etti.

Son dönemde sağlık sorunları yaşadığını açıklayan Levent, mide kanaması geçirdiğini belirterek yoğun stresin hem özel yaşamını hem de sanat kariyerini olumsuz etkilediğini söyledi. Müzik çalışmalarını ve bestelerini uzun süredir ihmal ettiğini dile getiren sanatçı, Birleşmiş Milletler'in Suriye ve Lübnan İyi Niyet Elçisi olarak üstlendiği görev nedeniyle uluslararası projelere daha fazla zaman ayırmak istediğini kaydetti.

Ahbap'ın güçlü bir ekip tarafından yönetilmeye devam edeceğine inandığını vurgulayan Levent, derneğin yürüttüğü projelerin tamamlanmasının ve bu yılki denetim sürecinin sona ermesinin ardından genel başkanlık görevini bırakacağını açıkladı.

Öte yandan Haluk Levent, 2025 yılında düzenlediği iki ayrı çekin karşılıksız çıktığı iddiasıyla yargılandığı davada 70 milyon TL adli para cezasına çarptırılmasının ardından kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapacağını daha önce duyurmuştu. Canlı yayındaki açıklamaları da bu sürecin ardından geldi.