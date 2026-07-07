Ellerinde "Evimizi istiyoruz" yazılı pankartlarla seslerini duyurmaya çalışan grup, konutlarının akıbetine ilişkin net bir açıklama beklediklerini dile getirdi. Eylem sırasında zaman zaman "Evimizi istiyoruz" sloganları atan vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyetin artık son bulmasını talep etti.

Grup adına açıklama yapan Saliha Göker, yaklaşık 4 bin ailenin yıllar önce bedelini ödediği konutlarını hâlâ teslim alamadığını belirterek bekleyişlerinin ikinci yılına girdiğini söyledi.

Göker, tek taleplerinin hak ettikleri evlerine kavuşmak olduğunu ifade ederek, "İnşaatlarımızın ne zaman başlayacağını, sürecin nasıl ilerleyeceğini ve önümüzdeki yol haritasını bilmek istiyoruz. Bizi en çok üzen ise yaşanan sessizlik ve belirsizlik" dedi.

Mağdurlar, ilgili tüm tarafların sorumluluklarını yerine getirmesini beklediklerini vurgularken, eylem sırasında duygusal anlar da yaşandı. Bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamazken, bazıları yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi.

Basın açıklamasının ardından grup, taşıdıkları pankartları Downtown'un girişine bırakarak olaysız şekilde dağıldı. Yetkililerden ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.