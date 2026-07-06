ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki resmi programı açıklandı. İki gün sürecek temaslarda Trump, hem NATO liderleriyle bir araya gelecek hem de birçok kritik ikili görüşme gerçekleştirecek.

Açıklanan programa göre Trump'ın, 7 Temmuz Salı günü Türkiye saatiyle 14.15'te Ankara'ya ulaşması bekleniyor. Esenboğa Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından saat 15.00'te resmi ve askeri karşılama törenine katılacak olan ABD Başkanı, 15.15'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

İlk günün diplomasi trafiği, akşam saatlerinde düzenlenecek NATO Liderler Sosyal Yemeği ile devam edecek.

Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz Çarşamba sabahı Trump, saat 10.30'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşecek. Ardından liderlerin resmi karşılama törenine katılarak aile fotoğrafında yer alacak.

Saat 11.15'te başlayacak NATO Liderler Çalışma Oturumu'na katılması planlanan Trump'ın, öğleden sonra ise peş peşe kritik ikili temaslarda bulunması bekleniyor. Program kapsamında saat 14.30'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 15.30'da ise Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşmesi öngörülüyor.

Trump, saat 16.15'te düzenleyeceği basın toplantısında zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Basın açıklamasının ardından ABD Başkanı'nın Ankara'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'den ayrılması planlanıyor.

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi, ittifakın güvenlik gündeminin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler ve bölgesel güvenlik başlıklarının ele alınacağı kritik toplantılar arasında gösteriliyor.