Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler, akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor. Özellikle Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve petrol arzına ilişkin endişeler, uluslararası petrol fiyatlarında sert yükselişlere neden oldu.

Brent petrol 100 dolar sınırına dayandı

Petrol piyasalarında yaşanan hareketlilikte, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede tırmanan gerilim belirleyici oldu. İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin adımları ve Kızıldeniz'deki güvenlik risklerinin artması, küresel enerji arzına yönelik kaygıları güçlendirdi. Bunun etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 8'in üzerinde yükselerek 102 dolar seviyesine yaklaştı.

Uzmanlar, uluslararası petrol fiyatlarındaki artışın yanı sıra döviz kurundaki hareketliliğin de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirtiyor.

Benzinin ardından sıra motorinde

Bugün benzinin litre fiyatına uygulanan 1,35 TL'lik zammın ardından motorin için de yeni fiyat düzenlemesi bekleniyor. Beklenen 3,50 TL'lik artışın yürürlüğe girmesiyle birlikte motorin fiyatları birçok ilde yeni rekor seviyelere ulaşacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 67,00 TL

Motorin: 74,27 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 66,85 TL

Motorin: 74,12 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara

Benzin: 67,97 TL

Motorin: 75,39 TL

LPG: 31,29 TL

İzmir

Benzin: 68,25 TL

Motorin: 75,66 TL

LPG: 31,19 TL

Akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerindeki değişimlere bağlı olarak rafineri çıkış fiyatları üzerinden belirlenirken, sektör temsilcileri küresel piyasalardaki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve fiyatlarda yeni değişikliklerin gündeme gelebileceğini ifade ediyor.