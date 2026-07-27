Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve enflasyona ilişkin beklentiler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. Petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin enflasyon baskılarını hafifletebileceği yönündeki beklentiler, yatırımcıların yeniden altına yönelmesini destekledi.

Yurt içinde ise döviz kurundaki hareketlilik ve ons altındaki yükselişin etkisiyle altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe primli başladı. Özellikle düğün sezonunun devam etmesiyle birlikte fiziki altına olan talep de fiyatların yakından takip edilmesine neden oluyor.

27 Temmuz 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın: 6.227,68 TL

6.227,68 TL Çeyrek altın: 10.200,00 TL

10.200,00 TL Yarım altın: 20.412,00 TL

20.412,00 TL Tam altın: 40.213,95 TL

40.213,95 TL Cumhuriyet altını: 40.631,00 TL

40.631,00 TL Gremse altın: 100.843,25 TL

100.843,25 TL Ons altın: 4.092,53 dolar

Uzmanlar, küresel merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler, jeopolitik gelişmeler ve dolar endeksindeki seyir nedeniyle altın fiyatlarında kısa vadede dalgalı görünümün devam edebileceğini belirtiyor. Bu nedenle yatırımcıların fiyat hareketlerini yakından izlemesi tavsiye ediliyor.