Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, piyasadaki enflasyon oranının yüzde 46 seviyelerinde olmasının beklendiğini belirtti ve bu durumda emekli maaşlarının SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 17,05 oranında artacağını öngördü.

Enflasyon Beklentileri ve Zam Oranı

TÜİK tarafından 3 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından, emekli maaşlarındaki artış oranı netleşecek. Merkez Bankası’nın yüzde 44 oranında bir enflasyon tahmininde bulunmasına rağmen, piyasalarda bu oranla ilgili beklenti biraz daha yüksek. Yüksel, piyasada enflasyon oranının yüzde 46 olmasının muhtemel olduğunu ifade ederek, bu durumda maaş artışlarının daha yüksek olacağını belirtti.

Zam Oranı ve Yeni Maaş Beklentileri

Enflasyon beklentisinin yüzde 46 olması durumunda, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için maaş zammının yüzde 17,05 olacağı tahmin ediliyor. Memur emeklileri ise yüzde 12,80'lik bir artış bekliyor. Bu zam oranlarına ek olarak, AK Parti çevrelerinden gelen bilgilerde, emekli maaşlarına yüzde 8'lik bir refah payı eklemesi yapılacağı da ifade ediliyor.

Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

2024 Ocak ayında yapılacak düzenleme ile birlikte, en düşük emekli maaşının 15 bin TL’ye yükselmesi bekleniyor. Bu maaş artışı, emeklinin kök maaşı ve taban maaşları üzerinden yapılacak. Taban maaşı 12 bin 500 TL olan emekliler için bu artış, ek yüzde 8’lik refah payı ile 15 bin TL'ye ulaşacak.

Yüksel’den Umutlu Açıklamalar

Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, son dönemlerde uygulanan istikrarlı ekonomi politikalarının enflasyonu kontrol altına almaya başladığını belirterek, emeklilerin 2025 Ocak ayında yapılacak yeni düzenlemeye umutla bakmalarını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, emeklilere yönelik bir düzenlemenin mutlaka yapılacağı yönündeki açıklamaları da bu beklentiyi güçlendiriyor.

Emekli maaşlarındaki artış için son hazırlıklar yapılırken, milyonlarca emekli yeni yıl öncesi zam oranlarının ne olacağına dair tahminler üzerinde yoğunlaşıyor.