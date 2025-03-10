BİM hisseleri, 10:18 itibarıyla cuma gününe göre %4,33 oranında bir düşüşle 530,50 TL’den işlem görürken, ŞOK Marketler hisseleri de %1,98 oranında bir kayıpla 39,52 TL seviyesindeydi. Migros hisselerinde ise kayıp daha büyük oldu ve %4,39’a kadar gerileyerek 533,00 TL’den işlem gördü.

Rekabet Kurulu, Perakende Sektörüne İki Yeni Soruşturma Başlattı

Rekabet Kurulu, gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren BİM, ŞOK Marketler ve Migros’un da aralarında bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilere yönelik iki yeni soruşturma başlattı. Bu gelişme, şirketlerin borsa performanslarını olumsuz etkiledi.

BİM, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilere yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, soruşturma açılmasının, şirketlerin kanunu ihlal ettikleri veya cezai yaptırımla karşı karşıya kaldıkları anlamına gelmediği vurgulandı ve gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

ŞOK Marketler de benzer bir açıklama yaparak, Rekabet Kurulu'nun kendi şirketlerinin de bulunduğu gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler hakkında soruşturma açtığını duyurdu.

Migros ise yaptığı açıklamada, "Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu bazı perakende şirketleri ve bazı tedarikçilere yönelik soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir" şeklinde bilgi verdi.

Bu gelişmeler, sektörün önemli oyuncularının borsa performanslarında önemli bir kayba yol açarken, soruşturmanın sonucu hakkında belirsizlik sürüyor.