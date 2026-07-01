Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, söz konusu içeriklere ilişkin gerekli hukuki işlemlerin ivedilikle başlatılması için şirket avukatlarına talimat verildiğini açıkladı.

MİA Teknoloji, şirket hakkında gerçeği yansıtmayan, yatırımcıları yanıltmaya yönelik nitelik taşıyan manipülatif haber, yorum, paylaşım ve benzeri içeriklerin yakından takip edildiğini açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, sermaye piyasalarının güven, şeffaflık ve eşit bilgilendirme ilkeleri çerçevesinde işleyişine zarar verebilecek nitelikteki gerçeğe aykırı ve yanıltıcı içeriklere karşı şirket tarafından gerekli tüm hukuki süreçlerin kararlılıkla yürütüleceği belirtildi. Açıklamada “Sermaye piyasalarının güven, şeffaflık ve eşit bilgilendirme ilkeleri çerçevesinde işleyişine zarar verebilecek nitelikteki bu tür gerçeğe aykırı ve yanıltıcı içeriklere karşı şirketimiz tarafından, söz konusu içerikleri yayan kişi ve/veya kurumlar hakkında ilgili merciler nezdinde suç duyurusunda bulunulması dahil olmak üzere, şirketimizin ve yatırımcılarımızın hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla tüm yasal haklarımız saklıdır” ifadelerine yer verildi.

“İddiaların gerçekle ilgisi yoktur”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, sermaye piyasalarının güven ortamı içerisinde sağlıklı şekilde işlemesinin hem yatırımcılar hem de şirketler açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Şirketin faaliyetlerini, üretim süreçlerini, ticari hedeflerini ve büyüme stratejisini olağan akışı içerisinde başarıyla sürdürdüğünü ifade eden Beltekin, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mühendislik gücümüz, teknoloji üretme kabiliyetimiz ve uluslararası pazarlardaki varlığımızla ülkemize ve yatırımcılarımıza değer katmaya devam edeceğiz. Şirketimiz hakkında ortaya atılan iddiaların, gerçek faaliyet sonuçlarımız, finansal performansımız ve kurumsal duruşumuzla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır” diye konuştu.

“Şirketimizin resmi açıklamalarına itibar edilmeli”

Söz konusu içerikleri üreten, paylaşan ve/veya yayan kişi ve hesaplar hakkında ilgili mevzuat kapsamında yetkili merciler nezdinde gerekli hukuki ve cezai süreçleri başlatmak için şirket avukatlarına talimat verildiğini ifade eden Beltekin şunları söyledi:

“Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun, şirketimizle ilgili doğru ve güncel bilgilere yalnızca Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklamalarımız, finansal raporlarımız ve resmî iletişim kanallarımız aracılığıyla ulaşmalarını; doğruluğu teyit edilmemiş haber, yorum ve paylaşımlar yerine şirketimizin resmî açıklamalarını ve kamuya açıklanmış verilerini esas almalarını önemle rica ediyoruz. MİA Teknoloji olarak paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun bilinciyle; şeffaflık, kurumsal yönetim ve sürdürülebilir büyüme ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."