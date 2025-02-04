“Fındık Üreticileri Paniğe Kapılmasın”

Milletvekili Şanlıtürk, fındık üreticilerine yönelik yaptığı açıklamada, TMO'nun (Toprak Mahsulleri Ofisi) 2024 ürünü fındığın fiyatını 146,45 TL olarak açıkladığını, ancak satılacak fındığın yalnızca 1.000 ton olduğunu belirtti. Şanlıtürk, TMO'nun satışa sunduğu 22.000 ton fındığın büyük kısmının 2022 ürününe ait olduğunu ve bu durumun yeni fındık fiyatlarını aşağıya çekmeye neden olduğunu ifade etti. Şanlıtürk, bu durumu doğru olmadığını vurguladı.

“Fiyatı Düşüren Tekelci Firmalar ve İşbirlikçileridir”

Şanlıtürk, fiyatlardaki düşüşün arkasında tekelci firmaların ve içerdeki işbirlikçilerin bulunduğunu söyledi. “Fındığın fiyatını aşağıya düşürenler, tekelci firmalar ve içerdeki işbirlikçilerdir” diyen Şanlıtürk, bu firmaların dize getirilmiş olsaydı böyle bir durumun yaşanmayacağını belirtti.

“Devlet Durumu Yakından Takip Ediyor”

Milletvekili Şanlıtürk, devletin fındık piyasasındaki durumu yakından takip ettiğini ve yapılan yanlışların cezasız kalmayacağını ifade etti. “Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmadı ve kar olarak bırakılmayacaktır” diyen Şanlıtürk, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişimde olduklarını belirtti.

“Yeni Müdahale Gündeme Gelebilir”

Şanlıtürk, fındık fiyatlarının yukarı yönlü artacağına dair bir beklenti olduğunu belirterek, “Piyasayı kendi şartları içinde yükseltmezlerse, tekrar yeni bir müdahale gündeme gelebilir” dedi.

“Üreticinin Hakkını Kimseye Çiğnetmeyiz”

Şanlıtürk, fındık sektörünün 2.63 milyar dolarlık bir gelir sağladığını hatırlatarak, “Parayı kazanan üreticinin hakkını vermesi gerekir” dedi. Ayrıca, Cumhur İttifakı olarak üreticinin hakkını kimseye çiğnetmeyeceklerini belirtti. Şanlıtürk, konuyu yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi.