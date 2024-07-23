MHP Genel Merkezi tarafından yapılan bilgilendirmede, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün saat 11.00’de Genel Merkez binasında basın toplantısı düzenleyeceği duyurulmuş, toplantının içeriğine dair açıklama yapılmamış, sürpriz basın toplantının içeriği merak konusu olmuştu. MHP lideri, saat 11.00 itibarıyla kameraların karşısına geçti.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından önemli satırbaşları:

* Muhalefetin umut bağladığı, bölücülerin ve teröristlerin kukla olarak hizmet ettiği Joe Biden’ın başkanlık yarışından çekilmesi etkileri olacak bir gelişmedir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve iktidarını devirme planları yapanların kendileri tasfiye olmaktadır. Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen bağlantı noktaları kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mücadelesi ve iktidarın dirayetiyle berhava edilmiştir. Açılan kilidin kapatılmasıyla hiçbir terör örgütü nefes alamayacaktır.

* Mersin'de halay çekip İmralı canisi için slogan atanlar ile DEM'li hainler şımarıklıklarının hain sonuçlarına inşallah katlanacaklardır. Bölücülüğü sokağa taşıma gayretleri son günlerde hızlanmıştır. Bu tahrikleri yakınen takip ettiğimiz bilinmelidir.

Özgür Özel'e sert sözler

* CHP ile DEM'in ateşle oynadığı malumlarınızdır. CHP liderinin 'Kürtler eşit hissetmiyorum diyorsa onlar eşit hissedene kadar mücadele devam edeceğiz' sözleri yakından tanıdığımız bölücü bir ağızdır. Demlenen CHP milli birlik ve kardeşlik hukukumuzu baltalamaktadır. DEM'lenen CHP, milli güvenliğimize zarar vermektedir. DEM'lenen CHP demokrasimize leke sürmekte, milli birlik ve kardeşlik hukukumuzu kundaklamaktadır. CHP'nin şifreleri PKK'nın elinde, DEM'in kullanımındadır. * Karamsar tablolar çizenler, gerçek manada Türkiye'nin gücünü kavramaktan aciz düşenlerdir. CHP Genel Başkanı'nın tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi, ülkesine ve milletine itibar etmeyen bir siyasetçinin deli saçmasıdır.

Emeklinin refahı artacak

* İstismar edilen emekliler sosyal ve insani seviyeye kavuşacaktır. Cumhur İttifakı'nın ortak gayesi budur. CHP başkanının her çiftçiye bedava traktör vaadi ile altın sözü tam aldatma ve bir siyasetçinin kuyruklu yalanı olarak hafızalarda yerini korumaktadır.

CHP'nin tek yaptığı bol keseden atıp tutmak

* Dezenflasyon süreci her geçen gün tesirini göstermekte, büyüme, istihdam, yatırım ve cari fazla hedefleri iyimser beklentileri kamçılamaktadır. Kredi derecelendirme şirketlerinin ekonominin pozitif ivmesini teyit etmesi sevindirici bir gelişmedir.

* Dar ve orta gelirli vatandaşlara destek verilmesi sosyal devlet anlayışının gereğidir. Ancak CHP'nin söz ve eylemleri çelişkiler yumağıdır. CHP'nin tek yaptığı bol keseden atıp tutmaktır.

CHP yönetiminin yumuşama çağrıları zemzem diye ikram edilen baldıran zehrinden başka bir şey değil

* Kulislerin ve kutuplaşmanın partisi CHP'dir. Kimliksiz ve köşesiz partinin siyasi kozmik odası işgale uğramış kara ve irade bünyesi çoklu organ yetmezliğiyle komaya girmiştir. Türk siyaset ve demokrasi sisteminin ilkelerinden uzaklaşması ihanetin uzlaşma cephesidir.

* Yumuşama dayatması altında Türkiye’nin Türk siyaset ve demokrasi sisteminin ilkelerinden uzaklaşması, ihanetin aklanma ve temize çıkarma uğraşları stratejik bir tuzak olarak karşımızdadır. Bu tuzağın kurnaz mimarı dış güdümlü zillet çephesidir. Politikasızlık içinde kıvranan CHP yönetiminin yumuşama veya normalleşme çağrıları zemzem diye ikram edilen baldıran zehrinden başka bir şey değildir.

Kıbrıs sadece üzerinde hayat sürülen bir ada değil, varoluş anıtıdır

* Mustafa Akıncı ziyareti akıl tutulması kadar kutlamalara gölge düşürmüştür. CHP, egemenlik çıkarlarımızda çarpıklık içindedir.

* Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıldönümü nedeniyle Kıbrıs Türk halkıyla kucaklaşmak kuşkusuz milli bir heyecan yaratmıştır. Kıbrıs Türklüğünün zulümden kurtuluş gününde soydaşlarımızla birlikte olmaktan şahsım adına büyük bir memnuniyet duyduğumu açıklamak boynumun borcudur. Kıbrıs Türk milletinin kardeşlik anıtıdır. Kıbrıs, bölgenin kilit taşıdır. Tüm dikkatlerin odağı Kıbrıs’tır. Kıbrıs Türklüğünün egemenlik haklarını yok sayan tacizler bitmemiştir. Kıbrıs’ta barıştan ödü kopanlar var.

* Kıbrıs sadece üzerinde hayat sürülen bir ada değil, varoluş anıtıdır. Kıbrıs bölgenin kilit taşıdır. Öteden beri açık veya gizli hesaplaşmaların, mücadelelerin ağırlık merkezi Kıbrıs'tır. Kıbrıs'ta barış tesisinden ödü kopanlar vardır ve bunların oyunları kesintisiz şekilde sahne almakta. Girit'te ne yapıldı ise Kıbrıs'ta da aynısı planlandı. 50 yıl önceki Türkiye müdahalesi olmasa Gazze'deki felaketlerin aynısı ile karşılaşılırdı.

* Sanmasınlar ki bebeklerimize, kadınlarımıza, soydaşlarımıza yapılan saldırıları aklımızdan çıkardık. Askeri çıkarma Kıbrıs Türk'lerinin hürriyetini, can ve mal güvenliğini esas almıştır. Yakıp yıkan EOK çetelerine karşı Türk'ler gelerek soydaşlarına hayat vermiştir. Osmanlı şamarı yüzlerine inmiştir.

Yunanistan Savunma Bakanı'na tepki: Sözleri kabalık, korkaklık

* Yunanistan Savunma Bakanı'nın sözleri kabalık, korkaklık, su katılmamış küstahlıktır. 20 Temmuz barış harekatı soykırım teşebbüslerini sonlandırmıştır. Türk düşmanları huzursuzdur ve uykuları kaçmıştır.

Yunan şarkıcı Despina Vandi tepkisi

* Bir Yunan şarkıcının Çeşme’de Türk bayrağına ve Atatürk posterlerine karşı sergilediği saygısızlık ile egemenliğimiz altındaki bazı adalarda fiili durum yaratması sabrımızı zorlayan ilkel ahlaksızlığa bir başka örnektir. Bu kafa yapısı ile iyi komşuluk hukuku ilişkisi kurmanın ne kadar mümkün olduğu ayrıca ele alınmak durumundadır.Kıbrıs Türk devleti muhakkak tanınmalıdır

* Her seferinde çözümü sabote eden Rum tarafı olmuştur. Kıbrıs'ta iki halk vardır. Kıbrıs'ta egemen iki devlet vardır. Kıbrıs Türk devleti muhakkak tanınmalıdır. Kıbrıs Türk Devleti, günü ve saati geldiğinde dünya çapında tanınanacaktır. Başkaca alternatif kalmamıştır.

* Kıbrıs Türk'ü asla yalnız değildir. Türkiye, Kıbrıs Türk Devleti ile ayrılmaz parçadır. Kıbrıs'ın huzuru Akdeniz'in huzurudur. Rum Yönetimi'nin Yunanistan için deniz üssü kurma girişimi huzursuzluk ortamı ve Gazze katliamına yol açmaktan başka bir şey değildir.

SORU - CEVAP

Biden'in çekilmesi ve ABD seçimleri

Biden'ın gidişi bir müjdedir, Netenyahu'nun gidişi de ikinci müjde olacaktır.

Sokak hayvanları düzenlemesi

Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur. MHP de üzerine düşeni yapacaktır.

154 kişiye tepki

Bazı çevreler 2024 yılı içinde MHP'ye karşı çok büyük yalanlar, iftiralarda bulunmuşlardır. Toplamı 154 kişidir. Kimin hangi gün, hangi programda nasıl konuştuklarının toplamıdır bu liste. Dosya elimizde. Günü geldiğinde bu dosya da eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikte olacaktır. Hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız. Bizlere her türlü hakareti yapıyorlar. Konuşmaması gerekenleri konuşmaya mecbur ediyorlar. Bizim hedefimiz adalettir, kendileri muhatabımız dahi değildir.