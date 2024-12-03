Sahte Para İddiası: MHP, sahte para iddialarının maksatlı bir şekilde dolaşıma sokulduğunu belirterek, bu durumu reddetti.

Suriye’nin Siyasi ve Toprak Bütünlüğü: Bahçeli, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin esastan önemli olduğunu vurguladı. Suriye’nin iç işlerine müdahale etmenin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Esad ile İlişkiler: Esad’ın Türkiye’nin uzlaşma çağrılarına kulak tıkadığını ifade eden Bahçeli, Esad’ın Türkiye ile şartsız temas kurması gerektiğini, bunun hem Esad’ın hem de Suriye’nin çıkarına olacağını söyledi.

Türkiye’nin Sınır Politikası: Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını bir kez daha vurguladı.

Diplomatik Süreçler: Türkiye ve Suriye arasındaki diplomatik ve diyalog süreçlerinin, üçüncü tarafların bozucu etkisi olmadan canlandırılması gerektiğini belirtti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık’ta toplanacak! İşte muhtemel senaryolar

DEM Partisi ve Terör: DEM partisini, terörle arasına mesafe koymaya davet eden Bahçeli, aksi takdirde partinin tükenmekten başka bir seçeneği olmayacağını söyledi.