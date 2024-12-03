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Sahte Para İddiası: MHP, sahte para iddialarının maksatlı bir şekilde dolaşıma sokulduğunu belirterek, bu durumu reddetti.
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Suriye’nin Siyasi ve Toprak Bütünlüğü: Bahçeli, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin esastan önemli olduğunu vurguladı. Suriye’nin iç işlerine müdahale etmenin kabul edilemez olduğunu belirtti.
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Esad ile İlişkiler: Esad’ın Türkiye’nin uzlaşma çağrılarına kulak tıkadığını ifade eden Bahçeli, Esad’ın Türkiye ile şartsız temas kurması gerektiğini, bunun hem Esad’ın hem de Suriye’nin çıkarına olacağını söyledi.
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Türkiye’nin Sınır Politikası: Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını bir kez daha vurguladı.
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Diplomatik Süreçler: Türkiye ve Suriye arasındaki diplomatik ve diyalog süreçlerinin, üçüncü tarafların bozucu etkisi olmadan canlandırılması gerektiğini belirtti.
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DEM Partisi ve Terör: DEM partisini, terörle arasına mesafe koymaya davet eden Bahçeli, aksi takdirde partinin tükenmekten başka bir seçeneği olmayacağını söyledi.
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Tel Rıfat ve Münbiç Operasyonları: Tel Rıfat bölgesinin temizlendiğini belirten Bahçeli, bir sonraki hedefin Münbiç olduğunu ifade etti.