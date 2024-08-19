Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Rüzgarların öğle saatlerinden itibaren Malatya ve Elazığ'ın güney kesimleri (Doğanşehir, Yeşilyurt, Malatya Merkez, Pütürge, Doğanyol, Kale, Sivrice, Maden) ile Adıyaman çevrelerinde zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Bölgemiz genelinde hava sıcaklıklarının artarak Pazartesi(19.08.2024) gününden Perşembe(22.08.2024) gününe kadar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerine çıkması beklenmektedir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.