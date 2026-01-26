Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, önümüzdeki günlerde kuvvetli yağış, fırtına, sel, kar ve çığ riski bulunduğunu belirterek vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Yağışlı Sistem Batıdan Geliyor
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Tekin, yeni haftada Türkiye’nin Orta Akdeniz üzerinden gelen göreceli ılık ve yağışlı havanın etkisine gireceğini söyledi. Salı günü batı bölgelerinde başlayacak yağışların, çarşamba günü doğu kesimlere doğru ilerleyeceğini belirtti.
Antalya İçin Şiddetli Yağış Uyarısı
Salı günü Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güney ve batısında yağmur ve sağanak beklendiğini ifade eden Tekin, özellikle kıyı Ege ve Akdeniz’de yağışların kuvvetli, Antalya çevrelerinde ise yer yer aşırı olacağını vurguladı.
Toroslar’da 1500 metre ve üzerindeki bölgelerde yağışların yoğun kar şeklinde görüleceğini belirten Tekin, şu uyarılarda bulundu:
-
Ani sel ve su baskını
-
Yıldırım
-
Kuvvetli rüzgâr
-
Ulaşımda aksamalar
-
Kar yağışının olduğu bölgelerde tipi, buzlanma ve don
Fırtına ve Çatı Uçması Riski
Salı günü Akdeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına beklendiğini belirten Tekin, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Perşembe Günü Yeni Bir Sistem Daha Geliyor
Çarşamba günü yağışlı havanın doğuya ilerleyeceğini, Perşembe sabahı ise sistemin yurdu terk edeceğini söyleyen Tekin, aynı gün yeni bir yağışlı sistemin batıdan giriş yapacağını açıkladı.
Perşembe günü;
-
Marmara’nın batısı
-
Ege
-
Batı Akdeniz
-
İç Anadolu’nun batısı
yağışlı olacak. Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Çığ ve Don Tehlikesi Devam Ediyor
Hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Tekin, İç ve Doğu bölgelerde buzlanma ve don, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ riski bulunduğunu vurguladı.
3 Büyükşehir İçin Hava Durumu
Ankara:
-
Salı ve Perşembe yağmurlu
-
Çarşamba yağış yok
-
Sıcaklık: 10–12°C
İstanbul:
-
3 gün boyunca aralıklı yağmur
-
Genellikle hafif ve orta kuvvette
-
Sıcaklık: 13–15°C
İzmir:
-
3 gün yağışlı
-
Salı ve Perşembe günü kuvvetli yağış
-
Sıcaklık: 15–17°C