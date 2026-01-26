Galatasaray, Ali Koç’un teknik direktörleri Okan Buruk’a yönelik sözleri veya davranışları nedeniyle açıklama yaptı. Kulübün açıklamasında yer alan ifadelere göre, Ali Koç’un Buruk’u tehdit etmesi “sadece suç değil, aynı zamanda futbol sahalarındaki rekabeti başka yerlere çekmeye çalışan karanlık bir düşünce tarzının geldiği son nokta” olarak nitelendirildi. Bir versiyonda da, Galatasaray açıklamasında “Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!” gibi güçlü ifadeler kullanıldığı belirtildi. Galatasaray, ayrıca Buruk’a yapılanın kulübe yapılmış bir şey olduğunu ve bunun Türk sporuna zarar verdiğini savundu.

Bu açıklama üzerine Fenerbahçe, Galatasaray’ın söz konusu ifadelerini “kabul edilemez” bularak resmi bir yanıt yayınladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Sayın Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesinin kesin bir dille reddedildiği vurgulandı. Açıklamada, eski başkan Ali Koç’un saha dışı tartışmaların odağı hâline getirilmesinin doğru bulunmadığı ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüp, son dönemde Türk spor kamuoyunda saha dışı söylemler üzerinden bilinçli bir algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çekerek, bu anlayışın karşısında durduklarını belirtti. Fenerbahçe açıklamasında, kulübün odağının dün olduğu gibi bugün de saha içine, sportif rekabete ve emeğe dayalı mücadeleye yöneldiğinin altı çizildi.

Açıklamada ayrıca, Türk sporunun ihtiyacının gerilimi artıran ve camiaları karşı karşıya getiren polemikler değil; sağduyu, sorumluluk ve itidal olduğu vurgulandı. Fenerbahçe, sporun sahada kalması, rekabetin centilmenlik temelinde yürütülmesi ve Türk sporunun huzur ortamı içinde gelişmesi adına üzerine düşen sorumluluğu bundan sonra da kararlılıkla yerine getireceğini kamuoyuna duyurdu.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden Kamuoyuna Duyurusu şöyle: