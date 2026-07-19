Venezuela’da 24 Haziran tarihinde peş peşe yaşanan ve ülkede büyük bir yıkıma yol açan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından, afet bölgesinde fedakarca çalışan ekipler onurlandırıldı. Depremin en çok hasar verdiği bölgelerin başında gelen La Guaira kentindeki bir stadyumda, arama-kurtarma görevlileri ve acil durum ekipleri için geniş katılımlı bir madalya töreni düzenlendi.

38 Kişiye Can Suyu Oldu

Düzenlenen törende en dikkat çeken isimlerden biri, enkaz altında kalan 38 kişinin kurtarılmasında kritik rol oynayan ve afetzedelere yönelik insani yardım çalışmalarında yoğun çaba sarf eden Türk vatandaşı İbrahim Eser oldu. Eser, afet bölgesindeki üstün gayretleri ve hayat kurtaran müdahaleleri nedeniyle Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez tarafından "Kahramanlık Nişanı"na layık görüldü.

"Uluslararası Ekiplerin Gitmediği Yerlerde Siz Vardınız"

Törende konuşan Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, arama-kurtarma ekiplerinin gösterdiği özveriye dikkat çekerek teşekkürlerini iletti. Bazı uluslararası ekiplerin riskli bölgelere girmekten kaçındığını vurgulayan Rodriguez, şu ifadeleri kullandı: