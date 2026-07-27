Bahçeli, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuki haklarına gösterilen saygının, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in siyasi konumu için de geçerli olması gerektiğini belirterek, parti içi çekişmelerin toplumsal gerilime dönüştürülmemesi çağrısında bulundu.

Yazılı açıklamasında Türkiye'nin ortak geleceğinin siyasi rekabetin üzerinde olduğuna vurgu yapan Bahçeli, hiçbir parti içi mücadelenin veya kişisel hesaplaşmanın devletin ve milletin çıkarlarından daha önemli olamayacağını ifade etti.

"CHP köklü bir siyasi kurumdur"

CHP'nin Cumhuriyet'in kurucu partisi olduğuna işaret eden Bahçeli, MHP ile CHP arasında ciddi fikir ayrılıkları bulunduğunu ancak bunun demokratik hayatın doğal bir sonucu olduğunu söyledi. Farklı siyasi görüşlerin demokrasiyi zenginleştirdiğini belirten Bahçeli, asıl önemli olanın devletin bekası ve milletin birliği söz konusu olduğunda ortak iradenin ortaya konulması olduğunu dile getirdi.

"Siyasi rekabet düşmanlığa dönüşmemeli"

Siyasi farklılıkların husumet haline getirilmesinin Türkiye'ye zarar vereceğini ifade eden Bahçeli, "Ayrılığı düşmanlık seviyesine taşımak, rekabeti intikam duygusuyla zehirlemek ve parti içi ihtilafları toplumsal gerilime dönüştürmek Türk siyasetinin itibarına zarar verir." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu ve Özel için "karşılıklı saygı" çağrısı

Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesinin ve hukuki yollara başvurmasının en doğal hakkı olduğunu belirterek, uzun yıllar Türk siyasetinde görev yapmış bir ismin itibarsızlaştırılmasının doğru olmadığını söyledi.

Özgür Özel'in de yürüttüğü siyasi mücadeleye dikkat çeken Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse Özel'in birikim ve konumu da aynı şekilde saygıyla karşılanmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Rozet töreni ve figüran iddiaları açıklığa kavuşmalı"

Son günlerde kamuoyunda tartışılan rozet törenleri ve figüran iddialarına da değinen Bahçeli, bu konuların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti. Gerçekliği kesinleşmemiş iddialarla insanların hedef alınmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Bahçeli, hakikatin hukuk çerçevesinde ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

"Parçalanmalardan siyasi kazanç beklemeyiz"

CHP ile Yeni Parti arasında yaşanan gelişmelerden siyasi çıkar sağlamayı doğru bulmadıklarını ifade eden Bahçeli, MHP'nin başka partilerde yaşanan iç tartışmalardan menfaat devşirme anlayışına sahip olmadığını kaydetti.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel risklerle karşı karşıya bulunduğu bir dönemde enerjinin iç siyasi çekişmelerle tüketilmemesi gerektiğini belirten Bahçeli, açıklamasını şu mesajla tamamladı: