Yenilenebilir enerji sektörünün öncü kuruluşlarından Masfen Enerji’nin halka arz sonuçları açıklandı. Deniz Yatırım liderliğinde, 22-23-24 Temmuz tarihlerinde pay başına 45,68 TL fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 3 milyar 883 milyon TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 15,32 olarak gerçekleşti.

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılardan 1.120.538 başvuru ile tahsisatın yaklaşık 1,5 katı; yüksek talepte bulunan yatırımcılardan 4.235 başvuru ile tahsisatın 35 katı; 72 yurt içi kurumsal yatırımcıdan tahsisatın yaklaşık 3 katı talep toplandı. Toplamda ise halka arz büyüklüğünün yaklaşık 5 katı olmak üzere toplam 1.124.845 yatırımcıdan talep geldi.

Satış sonuçlarına göre; halka arzda 1.089.645 yurtiçi bireysel yatırımcıya 68 milyon adet, 4.205 yüksek talepte bulunan yatırımcıya 8 milyon 500 bin adet, 48 yurtiçi kurumsal yatırımcıya 8 milyon 500 bin adet olmak üzere toplamda 1.093.898 yatırımcıya 85 milyon adet payın dağıtımı yapıldı. Dağıtımın tahsisat grupları arasındaki dağılımı ise %80 yurt içi bireysel, %10 yüksek talepte bulunan yatırımcı, %10 yurt içi kurumsal yatırımcı olarak gerçekleşti.

“Yatırımcılarımızla birlikte büyüyeceğiz”

Masfen Enerji Kurucu Ortağı Kemal Onur Karakuş, halka arz sürecinin başarıyla tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Masfen Enerji olarak yenilenebilir enerji alanında entegre iş modelimiz, güçlü finansal yapımız ve sürdürülebilir büyüme stratejimizle faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Şirketimizin geleceğine ve sektörün büyüme potansiyeline güvenerek ortak olan 1 milyonu aşkın yeni yatırımcımıza teşekkür ediyoruz. Halka arz, şirketimizin kurumsal gelişiminde önemli bir dönüm noktası oldu. Borsa İstanbul’da işlem gören bir şirket olarak şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilir büyüme stratejimizi daha da güçlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde Masfen Enerji ailesine katılan yeni yatırımcılarımızın desteğiyle istikrarlı bir çizgide gelişmeye devam edeceğiz. Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımızı hızlandırırken, elde edeceğimiz kaynağı verimlililiği yüksek ve uzun vadeli katma dağer yaratacak projelerin finansmanında değerlendirmeyi planlıyoruz. Sadece bugünün değil, geleceğin de enerji çözümlerini şekillendirerek, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.”