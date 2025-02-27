Wolverine Group Uluslararası İcra Başkanı Isabel Soriano: Türkiye’de outdoor sporlarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Olgar CEO’su Barış Andırınlı: Merrell’in Türkiye’deki ilk mağaza açılışının büyük bir ilgi görmesi, bizi fazlasıyla heyecanlandırdı.

Dünyanın bir numaralı outdoor ayakkabı markası, Merrell, Türkiye’deki ilk mağazasını Olgar ve SPX iş birliğiyle İstanbul Marina AVM’de açtı. Olgar Şirketler Kurucusu Kadriye Olgar ve Olgar Ceo’su Barış Andırın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Wolverine Group Uluslararası İcra Başkanı Isabel Soriano ve Merrell EMEA Bölge Başkanı Tim Selby katıldı. Merrell, outdoor tutkunlarının tüm ihtiyaçlarını, İstanbul Marina AVM’deki 195 metrekarelik mağazasındaki geniş ürün yelpazesiyle karşılayacak.

“Tüketiciler, pandemiden sonra spor ve outdoor ürünlere yöneldi”

Açılışa özel kampanya ve sürprizler düzenleyen Merrell, geleneksel hale gelen “Wander Wheel” isimli tekerleğiyle de ziyaretçilere şehir yürüyüşünün deneyimini yaşattı. Sabit bir taban üzerinde yavaşça donen bu özel tekerlek içerisinde Merrell’ın yeni sezon ürünleri defile ile tanıtılırken, açılışa katılanlar da tekerlekte yürüyerek keyifli anlar yaşadı.

“Merrell, outdoor sektöründe ciddi bir büyüme potansiyeli taşıyor”

Mağazanın açılışında konuşan Olgar CEO’su Barış Andırınlı, spor endüstrisinde pandemi sonrasında her yıl 200’den fazla büyük satın alma işleminin gerçekleştiğini söyledi. Andırınlı, “Türkiye’de de köklü kuruluşlar hem satın almalar yoluyla hem de yeni mağazalar açarak spora daha fazla yatırım yapıyor. Biz de SPX olarak, Merrell markasının son yıllardaki hızlı büyümesini göz önünde bulundurduğumuzda, outdoor sektöründe ciddi bir büyüme potansiyeli taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Özel kampanyalar ve etkinliklerle gerçekleşen Merrell’in Türkiye’deki ilk mağaza açılışının büyük bir ilgi görmesi, bizi fazlasıyla heyecanlandırdı. Mağazamızda Merrell marka ayakkabı, yenilikçi tekstil ürünleri ve outdoor ekipmanları, modern perakende anlayışı ve şık tasarımlar müşterilerimize sunulacak. Doğa ile uyum içinde olmayı seven misafirlerimiz için özenle seçilmiş ürünlerimizle, üstün bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyoruz. SPX ve bayilerimiz dışında, önümüzdeki beş yıl içinde lokasyon seçiminde stratejik bir yaklaşım benimseyerek, Merrell'in monobrand mağaza sayısını Türkiye genelinde 15’e çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte, Merrell'in doğa ve outdoor tutkunlarıyla daha yakın bir bağ kurabilmesi için hem markanın imajını pekiştirecek hem de müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkaracak lokasyonlar seçmeye özen göstereceğiz” dedi.

“Türkiye’de yer almaktan büyük heyecan duyuyoruz”

Wolverine Group Uluslararası İcra Başkanı Isabel Soriano ise, “Merrell olarak, dünyanın dört bir yanındaki doğa tutkunlarına en iyi outdoor deneyimini sunma misyonuyla hareket ediyoruz. Türkiye’de outdoor sporlarına olan ilgi her geçen gün artıyor ve bu dinamik pazarda yer almaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bizi Türkiye’de doğaseverlerle buluşturan Olgar Grup ve SPX’e teşekkür ederiz. Önümüzdeki yıllarda açmayı planladığımız yeni mağazalar, tüketicilerimize markamızın yenilikçi ve sürdürülebilir ürünlerini yakından tanıma fırsatı sunacak. Böylece Türkiye’deki müşterilerimizle daha güçlü bir bağ kurabileceğiz” diye konuştu.

“Türkiye’de outdoor kategorisinde birinci olmayı hedefliyoruz”

Merrell EMEA Bölge Başkanı Tim Selby; “Merrell olarak, sadece bir ayakkabı ya da giyim markası olmanın ötesinde, bir yaşam tarzı temsil ediyoruz. Dünya çapında milyonlarca outdoor tutkununun ilk tercihiyiz. Bugün baktığınızda zorlu dağlara çıkan profesyoneller de şehirden kaçıp doğada huzur arayanlar da Merrell’ı tercih ediyor. Dünyada bir numaralı outdoor ayakkabı markasıyız ve potansiyelimizi çok iyi biliyoruz. Türkiye’de de outdoor kategorisinde birinci olmayı hedefliyoruz.” dedi.