Babadağ Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla geleneksel olarak düzenlenen Babadağ Geleneksel Keşkek Festivali, bu yıl 27'nci kez gerçekleştirilecek. Başkanı Murat Kumral, festivali öncesinde yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, ilçede sürdürülen bakım, onarım ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek birim müdürlerinden bilgi aldı. Tatık, Çarşı Meydanı'nda hizmete açılması planlanan Sevgi Eli ve Diyetisyen Hizmet Binası'ndaki son düzenlemeleri de kontrol etti.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, ilçede devam eden bakım, onarım ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen hizmetler hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı. Saha incelemeleri kapsamında Çarşı Meydanı'nda açılması planlanan Sevgi Eli ve Diyetisyen Hizmet Binasını da ziyaret eden Başkan Tatık, binada gerçekleştirilen son düzenlemeleri kontrol etti. Çalışmaların mevcut durumu hakkında bilgi alan Tatık, hizmet binasının vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik önemli bir merkez olacağını belirtti.

Başkan Tatık, saha gezisi sırasında ilçe sakinleriyle de bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Tatık, sahada vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın hizmetlerin doğru planlanması açısından önem taşıdığını ifade etti. Tavaslı vatandaşların yaşam standartlarını ve konforunu yükseltmek için çalıştıklarını belirten Başkan Kadir Tatık, ' İlçemizde gerçekleştireceğimiz bakım ve onarım çalışmalarını, hayata geçirmeyi planladığımız projeleri yerinde inceleyerek sahadaki ihtiyaçları değerlendirdik. Çarşı Meydanı'nda hizmete açacağımız Sevgi Eli ve Diyetisyen Hizmet Binamızda da incelemelerde bulunarak çalışmalarımızı yerinde takip ettik. İncelemelerimiz sırasında hemşehrilerimizle de bir araya gelerek talep, öneri ve beklentilerini dinledik. Tavas'ımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, hizmetlerimizi ortak akıl ve planlı çalışmalarla hayata geçiriyoruz' şeklinde konuştu.