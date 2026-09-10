Kosova'da düzenlenen U24 Dünya Muaythai Şampiyonası'nda +91 kiloda mücadele eden Vanlı sporcu Furkan Bilici altın madalya kazandı.

1-9 Eylül 2026 tarihleri arasında Kosova'da gerçekleştirilen U24 Dünya Muaythai Şampiyonası'nda ay-yıldızlı sporcular, ortaya koydukları üstün mücadelelerle Türk bayrağını zirveye taşıdı. Milli takım organizasyonu 7 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 18 madalya ile tamamlayarak dev şampiyonada takım halinde dünya şampiyonluğunu elde etti.

Şampiyonada Türkiye'yi ve Van'ı gururlandıran bir diğer başarı ise ağır sıklette geldi. Antrenör Dr. Sinan Ağlar'ın sporcusu Furkan Bilici, +91 kiloda rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu olup altın madalya kazandı.

Elde edilen tarihi başarının ardından açıklamada bulunan Muaythai Van İl Temsilcisi Önder Şahin, dünya şampiyonu olan sporcu Furkan Bilici ile antrenörü Dr. Sinan Ağlar'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Şahin, 'Kosova'da milli formayla mücadele eden ve +91 kiloda ringi rakiplerine dar ederek dünya şampiyonluğuna ulaşan değerli sporcumuz Furkan Bilici göğsümüzü kabartmıştır. Ağır sıklette dünya zirvesine çıkarak şanlı bayrağımızı dalgalandıran sporcumuzu ve onu bu seviyeye getiren kıymetli antrenörü Dr. Sinan Ağlar'ı yürekten tebrik ediyorum. Bu başarı, doğru ve disiplinli bir planlamayla Van'dan da dünya şampiyonları çıkarılabileceğinin en somut göstergesidir' dedi.