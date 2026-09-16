Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Fransız ekibi Marsilya'yı konuk edecek. Siyah-beyazlılar, evinde kazanarak lig aşamasına galibiyetle başlamak istiyor.

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş, yarın saat 22.00'de sahasında Fransa takımı Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon Avrupa'da çıktığı 6 maçın 5'ini kazanan siyah-beyazlılar, ilk haftayı kayıpsız geçmek istiyor.

Beşiktaş, ligde son oynadığı müsabakada Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Fransa Ligue 1'de sezona iyi bir başlangıç yapamayan Marsilya ise Rennes'e deplasmanda 1-0 yenilerek bu sezon ligde oynadığı 4 müsabakada 3. mağlubiyetini aldı.

3. randevu

Beşiktaş ile Marsilya, Avrupa kupalarında daha önce 2 kez rakip oldu. 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanan maçlarda Dolmabahçe'de rakibini 2-1 yenen siyah-beyazlılar, Fransa'da rakibine 2-0 mağlup oldu.

Avrupa kupalarında 265. karşılaşma

Kartal, Marsilya karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarında 265. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 264 mücadelede 102 galibiyet, 50 beraberlik ve 112 yenilgi aldı. Beşiktaş, bu müsabakalarda 356 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 396 gole engel olamadı.

Avrupa Ligi'nde 140. müsabaka

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 139 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, geride kalan maçlarda 62 galibiyet, 25 beraberlik ve 52 mağlubiyet aldı. Kartal, oynadığı 139 karşılaşmada 217 kez gol sevinci yaşarken, 181 gol yedi.

Vlahovic formasına kavuşacak

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'in, Marsilya maçıyla yeniden formasına kavuşması bekleniyor. Süper Lig'in 4. haftasında oynanan derbide Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar ile yaşadığı gerginlik sonrası 'hakaret' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Vlahovic, 1 maç men cezası alarak Erzurumspor FK karşısında oynamadı. Bu sezon görev aldığı 5 maçta 4 kez rakip ağları havalandıran 26 yaşındaki santrfor, 1 maçın ardından görev bekleyecek.

Avrupa'da 6 maçta 5 galibiyet

Siyah-beyazlılar, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 6 mücadelenin 5'inden galip ayrılırken, 1 maçta mağlup oldu. Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland'i 1-0 ve 2-0 yenen siyah-beyazlılar, Hradec Kralove'u her iki müsabakada da 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Son olarak UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kaunos Zalgiris ile eşleşen Kartal, bu turun ilk mücadelesinden 3-0 galip gelmeyi başarırken, tek mağlubiyetini ise bu turun rövanşında rakibine deplasmanda 1-0 yenilerek yaşadı. Beşiktaş, bu maçlarda rakip ağları 8 kez havalandırırken, kalesinde de 1 gol gördü.

Marsilya, Türk takımlarıyla 12 maça çıktı

Türk takımlarıyla daha önce 12 kez karşılaşan Marsilya, 4'er defa galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik yaşadı. Farklı dönemlerde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Konyaspor ve Eskişehirspor'a 2'şer kez rakip olan mavi-beyazlılar, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı galibiyet bulamazken; Konyaspor ve Eskişehirspor'a ise mağlup olmadı. Söz konusu maçlarda 15 gol kaydeden Fransız ekibi, kalesinde 13 gol gördü.

Andrea Colombo düdük çalacak

Beşiktaş ile Marsilya arasında oynanacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Andrea Colombo yönetecek. Colombo'nun yardımcılıklarını Davide Imperiale ile Giuseppe Perrotti yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Simone Sozza olacak. Karşılaşmada VAR'da Michael Fabbri, AVAR'da da Valerio Marini görev alacak.

Beşiktaş'ın UEFA listesi

Beşiktaş'ın, lig aşaması için UEFA'ya bildirdiği listede şu futbolcular bulunuyor:

'Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Işık, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim, Hyeongyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Ahmet Bircan, Semih Kılıçsoy.'