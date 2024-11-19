Bu kapsamda Mercedes-Benz Türk ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Mercedes-Benz Bayi ve Yetkili Servisleri iş birliğiyle 2014 yılında hayata geçirilen “EML’miz Geleceğin Yıldızı” programı, 2024-2025 eğitim yılına 410 yeni öğrenci ile başladı. “EML’miz Geleceğin Yıldızı” programının tam 10 yıldır mesleki eğitim ve istihdamda Türkiye’de katma değer yaratmaya devam ettiğini söyleyen Mercedes-Benz Türk Bayi Ağı ve İş Geliştirme Direktörü Can Balaban, “Programı başlattığımız 2014 yılından bugüne kadar 29 farklı ilde toplam 32 meslek lisesinde açtığımız Mercedes-Benz Laboratuvarı ile Türkiye’de en fazla okul ve öğrenciye ulaşan şirketlerden biri haline geldik. 10 yıllık süreçte ‘EML’miz Geleceğin Yıldızı’ programımızdan 3 bin 865 öğrencimiz faydalandı. ‘EML’miz Geleceğin Yıldızı’ programı, meslek liselerinde altyapının iyileştirilmesi, mezunların istihdam edilebilirliğinin artırılması ve ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanması için başlattığımız bir proje olarak sektöre örnek teşkil etmektedir. Programımız sayesinde öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olarak istihdama olumlu katkı sağlıyoruz. Programda yer alan öğrenciler, mezuniyet sonrasında sektörde çalışmaya devam ediyorlar. Program kapsamında geçtiğimiz eğitim yılında 335 öğrencimiz mezun oldu. 2023-2024 eğitim yılında mezun olan öğrencilerimizin yüzde 51’i bayi ve yetkili servislerimizde işbaşı yaptı. Geçtiğimiz yıl 12. sınıf öğrencilerimizin yüzde 82’si yani 280 öğrencimiz yetkili servislerimizde staj yapma imkânı buldu. Ülkemizde hem mesleki eğitime hem de istihdama sağladığımız katkı için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye otomotiv sanayi, dünya çapındaki rekabetçi yapısını yetkin ve yetenekli iş gücüyle korumaya devam ediyor. Endüstrinin geleceğine hizmet eden meslek liseleri ve üniversitelerdeki otomotiv bölümleri, büyük bir dönüşüm içerisinde olan otomotiv endüstrisinin ihtiyaç duyduğu iş gücünün yetiştirilmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Üretim gücü ve yenilikçi yapısıyla ağır ticari araç endüstrisinin öncüsü Mercedes-Benz Türk, otomotiv endüstrisine donanımlı personel yetiştirilmesi, endüstrideki nitelikli personel sayısının artırılması ve gençleri mesleki eğitime özendirmek amacıyla başlattığı “EML’miz Geleceğin Yıldızı” programının 10’uncu yılında sanayide istihdamın geleceğine yatırım yapıyor.

Yeni eğitim yılında 410 yeni öğrenci katılım sağladı!

Mercedes-Benz Türk ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Mercedes-Benz Bayi ve Yetkili Servisleri iş birliğiyle 2014 yılında hayata geçirilen “EML’miz Geleceğin Yıldızı” programı, Türkiye otomotiv sanayisinin üretim gücünün devamlılığını garanti altına alıyor. Otomotivdeki nitelikli personel sayısının artırılması ve endüstriye donanımlı personel yetiştirilmesini amaçlayan program kapsamında bugüne kadar 3,5 milyon Euro’yu aşkın yatırımla endüstri meslek liselerinde açılan Mercedes-Benz Laboratuvarları’na (MBL), 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında 410 yeni öğrenci katıldı. Yeni katılan öğrencilere bu yıl ilk defa “Oryantasyon Programı” düzenlenirken, “Geleceğin Yıldızı Oryantasyon Programı” isimli program kapsamında ilk aşamada Mercedes-Benz Türk bayilerinin Satış Sonrası Hizmetler Müdürleri ve Atölye Şeflerinin katılımı ile okullarda öğrencilere “Hoş geldin Paketleri” teslim edildi. Mercedes-Benz Türk Bayileri yeni öğrencilere araçların tanıtımını yaptı ve bayilerin organizasyonel süreçleri aktarıldı. İkinci aşamada ise öğrencilere online kanaldan Mercedes-Benz Türk ile ilgili bilgiler, ürün detayları, şirketin “Geleceğin Yıldızı” programından beklentileri ve öğrencilerin faydalanabileceği imkanlarla ilgili bir sunum yapıldı.

Programımızı geliştirerek sürdüreceğiz!

Tam 10 yıl önce başlattıkları “EML’miz Geleceğin Yıldızı” programının mesleki eğitim ve istihdamda Türkiye’ye katma değer yaratmaya devam ettiğini söyleyen Bayi Ağı ve İş Geliştirme Direktörü Can Balaban, “Programı başlattığımız 2014 yılından bugüne kadar 29 farklı ilde toplam 32 meslek lisesinde açtığımız Mercedes-Benz Laboratuvarı ile Türkiye’de en fazla okul ve öğrenciye ulaşan şirketlerinden biri haline geldik. 10 yıllık süreçte ‘EML’miz Geleceğin Yıldızı’ programımızdan 3 bin 865 öğrencimiz faydalandı. ‘EML’miz Geleceğin Yıldızı’ programı, meslek liselerinde altyapının iyileştirilmesi, mezunların istihdam edilebilirliğinin artırılması ve sonuçta ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanması için başlattığımız bir proje olarak sektöre örnek teşkil etmektedir. Programımız sayesinde öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olarak istihdama olumlu bir yönde katkı sağlıyoruz. Programda yer alan öğrenciler, mezuniyet sonrasında sektörde çalışmaya devam ediyorlar. Program kapsamında geçtiğimiz eğitim yılında 335 öğrencimiz mezun oldu. 2023-2024 eğitim yılında mezun olan öğrencilerimizin yüzde 51’i bayi ve yetkili servislerimizde iş başı yaptı. Geçtiğimiz yıl 12. sınıf öğrencilerimizin yüzde 82’si yani 280 öğrencimiz yetkili servislerimizde staj yapma imkânı buldu. Ülkemizde hem mesleki eğitime hem de istihdama sağladığımız katkı için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Hem eğitim hem iş fırsatı sunuluyor!

Meslek liselerinde eğitim alan gençlerin hem mesleki hem de kişisel gelişimine katkı sağlayan programda yer alan öğrenciler, mezuniyet sonrasında sektörde çalışmaya devam ediyor. Programdan mezun olan öğrencilerin önemli bölümü Mercedes-Benz Türk bayi ve yetkili servislerinde iş buluyor. Program kapsamında okullara ayrıca uygulamalı eğitim gerçekleştirebilecekleri araç bağışı da yapılıyor.