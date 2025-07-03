Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yüzde 16,67 oranında zamlı alacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 15,6 oranında artış yapılacak.

Toplu sözleşme kapsamında belirlenen bu oranlar, yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin enflasyon rakamları doğrultusunda hesaplandı. Haziran ayında açıklanan verilerle birlikte, 6 aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak gerçekleşti.

Hatırlanacağı üzere, 2025 yılı ocak ayında memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı ve ilave zamla birlikte toplam yüzde 11,54 oranında zam yapılmıştı.

Zam oranlarının belirlenmesiyle birlikte sadece maaşlar değil, sosyal yardım ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanı da yükseldi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zammın temmuz ayı maaşlarına yansıması beklenirken, memurlar ve memur emeklileri de yeni maaşlarını temmuz ayından itibaren farkla birlikte alacak.