Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor," ifadelerine yer verdi.

Bu açıklama, döviz kurlarındaki dalgalanmayı engellemeyi ve piyasalardaki belirsizliği ortadan kaldırmayı amaçlayan bir dizi önlemin bir parçası olarak görülüyor. Uzmanlar, bu tür adımların yatırımcı güvenini güçlendirmeye ve ekonomi üzerindeki belirsizlikleri azaltmaya yardımcı olacağına dikkat çekiyor.