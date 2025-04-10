İstanbul’da düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından gerçekleştirilen "Yükselen Pazarlar Forumu" kapsamında, OECD Türkiye İnceleme Raporu’nun tanıtım etkinliğine katılan Bakan Şimşek, raporda yer alan önerilere olumlu yaklaşarak, Türkiye’nin güçlü, sürdürülebilir ve yüksek büyüme hedeflerine odaklandıklarını ifade etti. Enflasyonla mücadeleye ilişkin alınan önlemlerle ilgili olarak Bakan Şimşek, "Enflasyonu düşürmeyi başaracağız. Ancak bu süreç zaman alabilir," dedi.

Mali Disiplin ve Yapısal Reformlar

Bakan Şimşek, mali disiplini sağlamanın, borç sürdürülebilirliği endişesinden değil, Merkez Bankası'na enflasyonla mücadelede destek verme isteğinden kaynaklandığını açıkladı. Kamu borç stokunun milli gelire oranının yüzde 25’in altında olduğunu belirten Şimşek, aynı zamanda yapısal uyum için kaynak oluşturmanın ve reformları hayata geçirmenin önemini vurguladı.

Kadınların İşgücüne Katılımı ve Yeşil Dönüşüm Hedefleri

Kadınların işgücüne katılımının artırılmasının Türkiye için kritik bir hedef olduğuna dikkat çeken Şimşek, OECD'nin bu konudaki önerisini çok değerli bulduklarını söyledi. Türkiye’de kadın işgücüne katılım oranının şu anda yüzde 36 civarında olduğunu, bu oranı artırmak için çeşitli düzenlemeler ve destekler sunduklarını belirtti.

Öte yandan, Türkiye’nin yeşil dönüşüm hedeflerini de açıklayan Şimşek, yenilenebilir enerjiye 10 yıl içinde en az 100 milyar dolar yatırım yapmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, son 25 yılda fosil yakıt ithalatına harcanan yaklaşık 1 trilyon dolara dikkat çeken Şimşek, bu bağımlılığı azaltmanın makrofinansal istikrar için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Altyapı Yatırımları ve Rekabet Gücü

Son 20 yılda altyapıya yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yapıldığını belirten Bakan Şimşek, bu yatırımların büyük ölçüde kara yolu ve havalimanları gibi alanlarda tamamlandığını, önümüzdeki dönemde ise demir yollarına odaklanılacağını açıkladı. Şimşek, bu yatırımların karbon salımını azaltmaya ve Türkiye’nin rekabet gücünü artırmaya yardımcı olacağını söyledi.

Petrol Fiyatları ve Enflasyon Beklentisi

Brent petrol fiyatlarının 65 doların altında kalması durumunda, yıl sonu enflasyonunun hedefin 1 ila 1,6 puan altında kalabileceğini ifade eden Bakan Şimşek, petrol fiyatlarının bu seviyede devam etmesi halinde cari açığın da milli gelire oranla yüzde 1,5 seviyesinin altına düşebileceğini belirtti.