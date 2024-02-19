Geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde Antalya’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda 12. Defa “Türkiye Şampiyonu” unvanını kazanan Mıstık, çeyrek finalde Sloven ve yarı finalde Çek rakiplerini saf dışı bırakarak çıktığı final müsabakasında ev sahibi ve dünya üçüncüsü Hırvat Eman Pozderovic’i mağlup ederek al bayrağımızı göndere çektirdi.



Başarılarla dolu kariyeri boyunca oluşturduğu koleksiyonuna bir kupa daha ekleyen Mehmet Mıstık, ay yıldızlı forma ile Avrupa’da düzenlenen bir organizasyonda şampiyon olmanın verdiği motivasyon ile önümüzdeki mayıs ayında İstanbul’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda altın madalyayı kazanmak için hazırlanıyor.