Ahşap delikli kutu içerisindeki maymun, terminalde çalışanlar tarafından önce kedi olarak düşünüldü, fakat daha sonra türü tespit edildi ve olayın doğa dostları için ne kadar tehlikeli bir boyuta vardığı ortaya çıktı.

Güvenlik görevlilerinin fark ettiği maymunun sağlık durumu kontrol altına alındıktan sonra, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na götürülerek sağlık kontrolü yapıldı. 15 gün sürecek rehabilitasyon sürecine alındı. Koliyi almaya gelen kişi, maymunu kendisine hediye olarak gönderildiğini ve kutunun içinde ne olduğunu bilmediğini iddia etti. Ancak yetkililer, bu tür olayların hayvanlar için büyük tehlike oluşturduğunu ve insanları bu konuda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmanın önemini vurguladı.

Benzer bir olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı’nda yaşanmış ve bir kutunun içerisinde yavru bir goril ele geçirilmişti. Bu ve benzeri olaylar, hayvanların yasa dışı yollarla taşınmasını, kaçırılmasını ve doğal yaşamından koparılmasını gözler önüne seriyor.

Doğal yaşamdan koparılan bu tür hayvanların, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan ciddi zararlar gördüğüne dikkat çeken uzmanlar, bu tür olayların önüne geçilmesi gerektiğini belirtiyor. Yasadışı ticaretin önüne geçmek ve bu hayvanları korumak, tüm insanlığın sorumluluğunda.