Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Başkanlığı ile İstihbarat Daire Başkanlığı ve TEM (Terörle Mücadele) Daire Başkanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Kayyum Atama Süreci Başlatıldı

Operasyonun ardından, Maydonoz Döner'e kayyum atanması kararı alındığı öğrenildi. Şirketin yönetiminde yer alan isimlerin ve operasyonla bağlantılı şahısların daha detaylı incelenmesi bekleniyor. Şirketin faaliyetleri, özellikle örgütle bağlantılı finansal işlemler üzerine yapılan soruşturma ile derinlemesine analiz ediliyor.

FETÖ Bağlantıları ve Finansal Ağlar

Yapılan soruşturmalara göre, Maydonoz Döner’in finansal kaynaklarının bir kısmının FETÖ'nün örgütsel yapısına aktarıldığı ve şirketin bazı faaliyetlerinin, örgüt üyelerine gayri resmi ortaklıklar ve iş bağlantıları sağladığı iddia ediliyor. Ayrıca, şirketin özellikle döner zinciri ve franchise yöntemiyle genişleyen iş modeli üzerinden örgüte finansal akış sağlandığı ileri sürülüyor.

Şirket Yetkililerinden Açıklama Bekleniyor

Maydonoz Döner yetkililerinin konuya ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor. Ancak şu an için operasyonun detayları ve kayyum atama süreciyle ilgili net bilgiler gelmeye devam ediyor.