UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Galatasaray evinde Molde ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılıların golcüsü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi gollerine devam etti. Icardi müsabakanın 7. dakikasında kazanılan penaltıda meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Mauro Icardi böylece bu sezonki gol sayısını da 5'e çıkardı. Icardi bu gollerin 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 2’sini de Süper Lig’de kaydetti.

Maça 11’de başlayan Arjantinli futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

(ORT-İYA-S)