Ahmet Minguzzi'nin teyzesi Binnur Semiz, burada yaptığı açıklamada gözyaşlarına hakim olamadı. Açıklamasında hem yaşanan olayın acısını hem de sistemsel ihmalleri dile getiren Semiz, "İlk gün geldiğimizde daha kapıdan içeri girerken Ahmet’in mezarının bahçesini talan etmişlerdi. Kızlarıma ‘Ayakta duracaksınız, ağlamayacaksınız’ derken haberi alır almaz ilk ağlayan ben oldum. O günü unutamıyorum" dedi.

Ahmet’in bıçaklanmadan önce saldırıya uğradığını, yumruklandığını, tekmelendiğini ve bu anların eğlenceye dönüştürüldüğünü dile getiren Semiz, bu görüntülere ve yaşananlara isyan etti: “Ahmet’e atılan yumruğu kabul etmiyorum. Ahmet’e atılan tekmeyi, onunla dalga geçilmesini kabul etmiyorum.”

Sanıklar hakkında emsal bir karar verilmesini isteyen Semiz, “Her biri için 24 yıl hapis istiyoruz. Eğer içlerinden biri ‘Ahmet’i bıçaklamaya gidiyorlar’ diye bağırmış olsaydı, belki Ahmet şimdi yaşıyor olacaktı” ifadelerini kullandı. Saldırganların bir ay önce ellerinde satır ve bıçakla yakalandığını, buna rağmen haklarında işlem yapılmadığını belirten Semiz, "Bunlara takipsizlik veren kimse, kamuoyu önünde çıkıp Andrea’dan, Yasemin’den ve halktan özür dilemeli" dedi.

Semiz ayrıca, bu gençlerin artık “suça sürüklenen çocuk” kategorisinde değerlendirilemeyeceğini belirterek, “Bunlar artık birer katildir” diye konuştu.

Dava kapsamında sanıkların başka bir olayla da ilişkilendirildiği ve bu nedenle iddianamenin henüz tamamlanmadığı bilgisi paylaşılırken, bugünkü duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından mahkemenin ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor.