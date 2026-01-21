Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda yeni transfer Lovik de takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma çalışmaları yaparken, ardından rondo çalışmasına geçildi. İdman, pas ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın saat 13.00’te yapacakları antrenmanla devam edecek.