Proje kapsamında her ay performansıyla fark yaratan bir operatör “Altın Baret Ödülü”nün sahibi olacak. 2026’nin ilk “Altın Baret Ödülü” kazananı, Rebirth Yapı İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kapsamında çalışan operatör Hüseyin Yabur oldu.

Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. distribütörlüğünde Türkiye’deki faaliyetlerini sürdüren Komatsu, “Altın Baret Ödülleri” projesini hayata geçirdi. İş makinesi dünyasının en gelişmiş uydu takip sistemlerinden KOMTRAX verilerinin, yapay zeka ile analiz edildiği bu özel programda; doğru mod kullanımı, düşük rölanti süresi ve yüksek yakıt tasarrufu gibi kriterlerle fark yaratan operatörler değerlendirmeye alınıyor.

Operatör performansı yapay zeka ile analiz ediliyor

Komatsu’nun yeni nesil teknolojilerini ve verimlilik odaklı yaklaşımını odağına alan “Altın Baret Ödülleri”, KOMTRAX sistemine sahip tüm yeni nesil Komatsu iş makinelerini kullanan operatörleri kapsıyor. Proje kapsamında, makinelerin operasyonel verileri titizlikle incelenerek, en yüksek verimliliği sağlayan operatörler belirleniyor. Değerlendirme sürecinde yapay zeka; aylık çalışma saati 100 saat ve üzeri olan makineler arasından en iyi performansı sergileyen operatörü seçiyor. Yalnızca Euro 5 motorlu makineler için gerçekleştirilen bu değerlendirmede, vardiyalı çalışan makineler için iş ortakları tarafından sağlanan operatör isimleri esas alınıyor.

Verimlilik kriterleri ön planda

“Altın Baret Ödülleri”nde kazananı belirleyen kriterler, hem makine sağlığını hem de yakıt ekonomisini doğrudan etkileyen teknik verilerden oluşuyor. Değerlendirme kapsamında şu başlıklar öne çıkıyor:

· Doğru Mod Kullanımı: Makinenin çalışma şartlarına en uygun modda kullanılması.

· Çevresel Faktörler: AdBlue arıza kodları ve rejenerasyon iptal sayılarının azaltılması.

· Operasyonel Hassasiyet: Rölanti süresi, yürüyüş süresi (Ekskavatör grubu) ve zorlama (Relief) sürelerinin optimizasyonu.

Operatörlerin konforu ve güvenliği Komatsu ile sağlanıyor

Komatsu, tüm iş makinelerinde operatör konforu, güvenlik ve verimliliği merkeze alan bir tasarım anlayışı benimsiyor. Gelişmiş kabin ergonomisi, yüksek arkalıklı hava süspansiyonlu ve ısıtmalı koltuklar, geniş ve yüksek çözünürlüklü LCD ekranlar, KomVision kuş bakışı görüş sistemi, güneş siperlikleri, yüksek kapasiteli klimaları, hassas hidrolik kontrol yapıları ve sessiz çalışma konsepti gibi birçok özellik standart olarak sunuluyor. Bu donanımlar sayesinde operatörler, uzun ve zorlu çalışma saatlerinde daha az yoruluyor, makineleri daha hassas şekilde kontrol edebiliyor ve her koşulda güvenli bir çalışma ortamında yüksek performans sergileyebiliyor.

Ödüller sahada teslim ediliyor

Her ayın sonunda belirlenen “Altın Baret Ödülü”, Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Satış Sonrası Hizmetler biriminin saha yöneticileri tarafından gerçekleştirilen ziyaretle makinenin doğrudan görev yaptığı şantiyede operatöre teslim ediliyor. Bu proje ile operatörlerin teknik yetkinliklerinin artırılması ve Komatsu makinelerinin sunduğu teknolojik imkanların en verimli şekilde kullanılması hedefleniyor.

2026’nin ilk “Altın Baret”ini kazanan, Rebirth Yapı İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nden, Komatsu WA320-8EO Lastikli Yükleyici kullanan operatör Hüseyin Yabur oldu. Hüseyin Yabur’a ödülünü, Marubeni Dağıtım ve Servis İş Makineleri Satış Sonrası Hizmetler Saha Müdürü Furkan İğci teslim etti.

Komatsu’nun yaygın yetkili servis ağı

KOMCARE bakım anlaşmaları ve yaygın yetkili servis ağı ile Komatsu iş makinelerinin kesintisiz çalışmasını sağlayan Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş., hayata geçirdiği satış sonrası kampanyaları ile ürünlerinin uzun yıllar ilk günkü gücü, performansı ve sağlamlığı korumasını sağlıyor; en uygun fiyatlar ve kampanyalarla iş ortaklarının yanında olmaya devam ediyor.