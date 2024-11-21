“Ankara Halkına Hesap Verdik, Onay Aldık”

Mecliste yaptığı konuşmada Mansur Yavaş, belediye başkanlarının hesap verme sorumluluğunun sadece meclis üyeleriyle sınırlı olmadığını belirtti. “Biz zaten hesabımızı burada veriyoruz. En son verdiğimiz hesap Ankara halkınaydı ve Ankara halkı %60.5 ile onayladı. Bunun üzerine konuşacak bir şey yok,” ifadelerini kullanan Yavaş, şeffaflık ilkesine bağlı kalacaklarının altını çizdi.

Yavaş, yönetimde yeni bir yaklaşım getireceğini belirterek, “Londra usulü bir hesap verme yöntemini Türkiye’de ilk defa ben uygulayacağım. Çeşitli kuruluşlardan seçilen insanlar bana soru soracak. Ben de bu sorulara açık şekilde cevap vereceğim,” dedi ve diğer belediyelere de aynı yöntemi uygulama çağrısında bulundu.

“Yemeyeceğiz, Yedirmeyeceğiz”

Yavaş, eleştirilere açık olduklarını ve hesap vermekten çekinmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu yaşıma kadar haram yemedim, bundan sonra da ne haram yemeye ne de yedirmeye niyetim var. Beş yıl boyunca hakkımızda 109 savcılık şikayeti yapıldı, 101’i takipsizlikle sonuçlandı. Biz tertemiz bir yönetim anlayışıyla çalışıyoruz.”

Şeffaf bir yönetim anlayışının önemine vurgu yapan Yavaş, hatası olanların arkasında durmayacaklarını söyledi. “Bu belediyenin soyulmadan yönetilebileceğini ispat edeceğim. Allah nasip ederse, Ankara’yı tertemiz yöneterek çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras bu olacak,” dedi.

“Eleştirilere ve İş Birliğine Açığız”

Mansur Yavaş, belediyenin geçtiğimiz dönemde hiçbir rant odaklı işleme izin vermediğini belirtti. Meclis üyelerine seslenerek, “İş birliği yapılırsa belediye çok daha güzel yönetilebilir. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Temiz Yönetim Mesajı

Yavaş’ın konuşması, yönetimde şeffaflık ve adalet vurgusu ile dikkat çekerken, eleştirilere yapıcı yaklaşımı ve hesap verebilirlik anlayışı takdir topladı. Başkan, Ankara halkına temiz ve dürüst bir yönetim sözü vererek, her türlü yolsuzluk iddiasına karşı açık bir duruş sergiledi.