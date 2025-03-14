Yavaş, "Kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem" diyerek, bu tür söylemlerin hem insani hem de siyasi açıdan kabul edilemez olduğunu belirtti. Ayrıca, "Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır, ancak benim de kendi siyasi yol haritam var. Bunları günü geldiğinde oturup konuşacağız" dedi.

Cumartesi günü gerçekleşecek olan toplantıya katılmayı şu an için düşünmediğini söyleyen Yavaş, "Elbette toplantıya hayırlı olsun mesajımızı yollayacağız. Ancak katılmayı düşünmüyorum" diye konuştu. Yavaş, tartışmaların içinde yer almayacağını ve CHP'yi dağınık bir duruma sokacak şekilde kendisini konumlandırmayacağını da ekledi.

İmamoğlu'na yapılacak herhangi bir hukuksuzluğun karşısında olacağını vurgulayan Yavaş, siyasetteki nezaketsizliklere dikkat çekti: "Bir siyasetçi hakkında 'ona yasak gelsin de onun yerine ben geçeyim' demek, hem o siyasetçiye çok büyük bir ayıptır hem de bana karşı yapılmış büyük bir terbiyesizliktir."

Son olarak, Yavaş, siyasete başladığı günden itibaren doğruları söylemekten çekinmediğini, kimsenin kuyusunu kazmadığını ve başkalarının zorluklarından sevinç üretmediğini belirterek, "Benim siyasetteki yerim nettir ve kimseye yedek olmak gibi bir durumum yoktur" dedi.