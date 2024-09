Manisa'nın Soma ilçesinde Torku tarafından işletilen Soma Termik Santrali önünde bir açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Torku yetkilileri ile görüşerek Soma termik santralinden çıkan kara dumanların ve çevre kirliliğine sebep olmasının önüne geçmelerini istedik. Filitrasyon konusunda 2027'ye kadar süre aldıklarını ilettiler. Biz de buradan hem Torku yetkililerine hem de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bir kez daha yüksek sesle haykırmak istiyoruz. Soma'mız bu kara dumanların altında kalmasın. Filitrasyon sistemi konusunda bir an önce Torku yetkililerine yaptırımlarınızı yapın" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ile Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.'yi ziyaret etti. Şirket yetkilileriyle toplantı yapan Başkan Zeyrek, soma halkının kış aylarında ısınma sorunu yaşamaması için yapılabilecek çalışmalarla ilgili görüşmelerde bulundu.



Başkan Zeyrek: “23,5 milyon lira yatırımla üzerimize düşen iyileştirmeleri tamamladık”

Başkan Ferdi Zeyrek ile Başkan Sercan Okur, daha sonra termik santral önünde açıklamada bulundu. Isıtma sistemindeki altyapıları incelediklerini kaydeden Başkan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Soma'nın kış aylarında sorun yaşamaması için altyapıda büyük bir yenileme başlattıklarını vurguladı. Başkan Zeyrek, “Altyapıda şu ana kadar 23,5 milyon liralık yatırımla üzerimize düşen iyileştirmeleri tamamladık. Bugün de Sercan Başkanımla birlikte termik santrali ziyaret ettik. Torku'nun yetkilileri ve Genel Müdürümüzle Somalı vatandaşlarımızın sorun yaşamaması konusunda neler yapabilecekleri hakkında görüşmeler yaptık. Torku'dan kaynaklanabilecek her türlü sorunda kendilerinin yanında olduğumuzu, kış günlerinde Somalı vatandaşlarımızın soğukta kalmak istemediklerini dile getirdik” dedi.



“Soma'mız kara dumanların altında kalmasın”

Çevre kirliliği ve filtre sistemlerine de dikkat çeken Başkan Ferdi Zeyrek, “Soma termik santralden çıkan kara dumanların ve çevre kirliliğine sebep olmasının önüne geçmelerini istedik. Filitrasyon konusunda 2027'ye kadar süre aldıklarını ilettiler. Biz de buradan hem Torku yetkililerine hem de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bir kez daha yüksek sesle haykırmak istiyoruz. Soma'mız bu kara dumanların altında kalmasın. Filitrasyon sistemi konusunda bir an önce Torku yetkililerine yaptırımlarınızı yapın. Yarınlara bırakacağımız temiz bir çevrenin Manisalı vatandaşlarımızın hakkı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda Somalı vatandaşlarımla her zaman için birlikteyim. Hem kışın soğuk günler geçirilmemesi hem de soğuk havalarda bu isli havanın solunmaması için elimden gelen tüm çabayı göstereceğimi bir kez daha belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.



“Her zaman için takipçisi olacağız”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, sözlerini şöyle sürdürdü; “Kendi evlatlarımın soğuk kış günlerinde soğukta kalmasını istemiyorsam, Soma'da yaşayan her bir vatandaşımızın da evlatlarımızın da soğukta kalmasını asla ve asla istemiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm altyapı çalışmalarını bitirdik. Torku'nun da her zaman için takipçisi olacağız.”



Başkan Okur: “Vatandaşlarımız bize güvensinler”

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da gerekli uyarı ve ikazları yaptıklarını söyledi. Başkan Okur, “Biz Somalılılar olarak artık zehirli hava solumak istemiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız bize güvensinler. Elimizden gelen tüm imkanları kullanarak çevre kirliliğiyle, hava kirliliğiyle mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.