Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Soruşturma Derinleştiriliyor: 20'den Fazla Tanığın İfadesi Alındı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Zeyrek’in evinde olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık tarafından detaylı incelemeler yapıldı. İlk müdahaleyi gerçekleştiren sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra olay sırasında orada bulunan komşular da dahil olmak üzere 20’nin üzerinde kişinin bilgisine başvuruldu.

Teknik İncelemeler ve Olası İhmaller Gündemde

Elektrik ve makine mühendislerinin yer aldığı bilirkişi heyeti, olay yerinde kapsamlı bir keşif gerçekleştirdi. Yapılan ilk değerlendirmelerde, havuzun makine dairesi ile elektrik tesisatı arasındaki mesafenin, yürürlükteki güvenlik standartlarının altında olduğu belirlendi. Bu durumun, tesisatın neme maruz kalarak ciddi bir tehlike oluşturmasına neden olabileceği ifade edildi.

Bilirkişi heyetinin hazırlayacağı teknik raporun, Kurban Bayramı tatilinin ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sunulması bekleniyor. Bu raporun, soruşturmanın yönünü ve olası sorumlulara yönelik işlemleri belirleyeceği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında ihmali ya da teknik sorumluluğu bulunan kişi ya da kurumlara ilişkin değerlendirmelerin, söz konusu bilirkişi raporunun ardından netleşeceği bildirildi.