Vergi Denetim Kurulu (VDK) tarafından yapılan incelemeler sonucunda, 78 bin 187 mükellef hakkında vergi matrahı eksikliği tespit edildi. Bu durum, Türkiye’nin farklı sektörlerinde faaliyet gösteren binlerce işletme için 80 milyar liralık büyük bir vergi cezasına yol açacak.

En Büyük Matrah Farkı İmalat Sektöründe

Yapılan vergi incelemelerinde en büyük matrah farkı, 43,9 milyar liralık eksik beyanla imalat sektöründe tespit edildi. Bu sektörü 43,3 milyar lira ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı izledi. Diğer öne çıkan sektörler arasında finans ve sigorta faaliyetleri 25,3 milyar lira ile üçüncü sırada yer alırken, inşaat sektörü 9,9 milyar lira ile dördüncü, gayrimenkul faaliyetleri ise 6,2 milyar lira ile beşinci sırada oldu.

Cezalar ve Vergi Alacakları

Sektörlere yönelik kesilmesi beklenen ceza tutarları ise oldukça yüksek. En büyük cezaların, 37,1 milyar lirayla toptan ve perakende ticaret sektörüne kesilmesi bekleniyor. Bu sektör, toplam ceza miktarının yarısına yakınını oluşturuyor. İmalat sektöründe ise 18,6 milyar liralık ceza öngörülürken, bu sektördeki vergi alacağı tutarı 9 milyar lira olarak belirlendi.

Diğer Sektörlerde Durum

İnşaat sektöründe yaklaşık 6,1 milyar lira, finans ve sigorta sektöründe ise 4,8 milyar lira ceza kesilmesi bekleniyor. Söz konusu sektörler için istenen vergi alacakları ise sırasıyla 2,8 milyar lira ve 4,6 milyar lira olarak kayda geçti.

Sonuç olarak, 2024 yılı itibariyle birçok sektörde mükelleflerin eksik beyan ettikleri vergi matrahları ve ödenmesi gereken cezalar, Türkiye ekonomisi üzerinde büyük bir etki yaratacak gibi görünüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu incelemeleri, vergi düzenlemeleri ve denetimlerin daha da sıkılaşacağını gösteriyor.