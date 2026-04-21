Macaristan’da 12 Nisan’da gerçekleşen parlamento seçimlerinden zaferle çıkan Tisza Partisi lideri ve ülkenin seçilmiş Başbakanı Peter Magyar, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandıracak açıklamalarda bulundu. Magyar, hakkında UCM tarafından yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun olası bir Budapeşte ziyaretinde gözaltına alınması gerektiğini ifade etti.

UCM Kararı Uygulanacak: "Gözaltına Alınması Gerekir"

Eski Başbakan Viktor Orban’ın aksine uluslararası hukuk normlarına bağlılık mesajı veren Magyar, basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bir ülke UCM üyesi ise ve mahkeme tarafından aranan bir kişi topraklarınıza girerse, o kişinin yasalar gereği gözaltına alınması gerekir. Bu durumu İsrail tarafına da açıkça ilettik."

Orban'ın "Çekilme" Kararı İptal Ediliyor

Viktor Orban, Netanyahu’yu korumak amacıyla Macaristan’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden (UCM) çekilme sürecini başlatmış ve geçtiğimiz Nisan ayında Netanyahu’ya dokunulmazlık güvencesi vererek onu Budapeşte’de ağırlamıştı.

Peter Magyar ise bu süreci tersine çevireceğini duyurdu. Magyar, 2 Haziran tarihine kadar UCM’den çekilme sürecini resmen durduracaklarını ve Macaristan’ın mahkemenin tam yetkili bir üyesi olarak kalacağını teyit etti. Bu karar, sonbaharda Macaristan’ı ziyaret etmeyi planlayan Netanyahu için Budapeşte kapılarının fiilen kapanması anlamına geliyor.

Dış Politikada Eksen Değişimi

Magyar’ın liderliğindeki yeni hükümetin sadece Netanyahu konusunda değil, genel Orta Doğu politikasında da Brüksel ile daha uyumlu bir çizgi izlemesi bekleniyor. Seçilmiş Başbakan, Macaristan’ın artık Avrupa Birliği’nin radikal İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırım kararlarını veto etmeyeceğinin de sinyallerini verdi.