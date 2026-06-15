Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) heyetiyle bir araya gelen Bakan Çiftçi, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik çalışmaların önemli ölçüde tamamlandığını belirterek, mevcut durumda sokak köpeklerinin yaklaşık yüzde 89'unun toplandığını ifade etti.

"Hedefimiz Yüzde 100"

Sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Çiftçi, yıl başına kadar sahipsiz köpeklerin tamamının barınaklara alınacağını söyledi. Bakanlık olarak bu konuda taviz vermeyeceklerini dile getiren Çiftçi, kamu güvenliği ve toplum sağlığının öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

Belediyelere Uygulama Çağrısı

Çiftçi, bazı belediyelerin mevcut yasal düzenlemeleri uygulamakta isteksiz davrandığını öne sürerek, yerel yönetimlerin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Sürecin tüm illerde aynı kararlılıkla yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

"Erzurum Modeli" Ülke Genelinde Yaygınlaşacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum Valiliği döneminde uygulanan ve kamuoyunda "Erzurum Modeli" olarak bilinen çalışmanın Türkiye genelinde örnek alınacağını açıkladı.

Söz konusu model kapsamında barınak kapasitelerinin artırıldığı, belediyelerin ayırdığı kaynakların sahipsiz hayvanların bakımı ve barınması için kullanıldığı belirtildi. Ayrıca kurulan denetim ekipleri ve ihbar mekanizmaları sayesinde sokaklardaki sahipsiz köpeklerin kısa sürede toplanarak kontrol altına alındığı ifade edildi.

Güvenlik ve Halk Sağlığı Vurgusu

Bakanlık kaynakları, sahipsiz hayvanlarla ilgili politikanın "merhamet, huzur ve güvenlik" ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğünü belirtiyor. Trafik kazaları, saldırı vakaları ve bulaşıcı hastalık risklerinin azaltılması amacıyla barınak temelli çözüm modelinin uygulanmaya devam edeceği vurgulanıyor.