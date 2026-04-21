Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinesinde düzenlenecek olan 6. OECD Beceriler Zirvesi (OECD 2026 Skills Summit), 27-28 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrif etmesi beklenen zirvenin açılış durağı, İstanbul’un simge mekanlarından Haliç Kongre Merkezi olacak.

Dev Katılım: 64 Ülke ve Uluslararası Kuruluş Davetli

Zirve, küresel düzeyde politika yapıcıları bir araya getirmeyi hedefliyor. Toplamda 64 ülke ve uluslararası kuruluşun davet edildiği etkinlikte, yaklaşık 40 ülkenin bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde temsil edilmesi bekleniyor. 2024 yılında Belçika’da düzenlenen zirvenin ardından bayrağı devralan Türkiye, bu organizasyonla küresel beceri stratejilerinin belirlenmesinde öncü bir rol üstlenecek.

Ana Gündem: Teknoloji, Yapay Zeka ve Geleceğin İş Gücü

Zirvenin temel odak noktası, teknolojideki hızlı dönüşümün iş gücü piyasalarına etkisi olacak. İki gün sürecek etkinlikte özellikle şu başlıklar öne çıkacak:

Dijital ve Yeşil Dönüşüm: Yapay zeka ve bilişim teknolojilerinin iş yapış biçimlerini nasıl değiştirdiği.

Nesiller Arası Yetenek: Tüm bireylerin potansiyelini açığa çıkaracak hayat boyu öğrenme kültürü.

Demografik Değişimler: Yaşlanan nüfus ve daralan iş gücüne karşı geliştirilecek stratejiler.

Kapsayıcılık: Dezavantajlı grupların iş gücü piyasasına kazandırılması ve örgün eğitimin yeni çağa adaptasyonu.

Bakan Işıkhan: "Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Örtüşüyor"

Zirveye ilişkin mesaj yayımlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, organizasyonun küresel diyalogda bir dönüm noktası olacağını belirtti. Işıkhan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Zirve'nin ana teması olan ‘Nesiller Arası Yeteneğin Ortaya Çıkarılması’, her bireyin potansiyelini gerçekleştirmesine imkan sağlayacak hayat boyu öğrenme çabamızı yansıtmaktadır. Bu vizyon, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizle bütünüyle örtüşmektedir."

Saha Ziyaretleri ile Türkiye Modeli Tanıtılacak

Organizasyon sadece masa başı toplantılarıyla sınırlı kalmayacak. Zirve kapsamında düzenlenecek saha ziyaretleri ile katılımcı delegasyonlara, Türkiye’nin mesleki eğitim ve sektör iş birlikleri konusundaki iyi uygulama örnekleri yerinde gösterilecek.

Kıtaların buluşma noktası İstanbul’da gerçekleşecek bu zirve, hem ulusal deneyimlerin paylaşılması hem de geleceğe yönelik yeni uluslararası stratejilerin tasarlanması için kritik bir platform sunacak.