M Oil ve Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilen kampanya kapsamında, Bankkart POS’undan farklı günlerde ve tek seferde yapılacak 800 TL ve üzeri dördüncü akaryakıt ve otogaz alışverişine 240 TL Bankkart Lira hediye edilecek. 1 Ocak-15 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen kampanya anlaşmalı M Oil istasyonlarında geçerli olacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, akaryakıt ya da otogaz alışverişini gerçekleştirmeden önce Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya Ziraat Bankası’na kayıtlı telefon numarasından MOIL yazıp 4757'ye SMS göndermeleri gerekiyor.

Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak ve Bankkart Business sahiplerinin hem kredi kartı hem de banka kartı özelliği ile yararlanabileceği kampanyada kazanılan Bankkart Liralar 21 Şubat 2025 tarihinde yüklenecek. Hediye Bankkart Liralar, 21 Mart 2025 tarihine kadar Bankkart anlaşmalı TotalEnergies istasyonlarından yapılacak akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinde kullanılabilecek.