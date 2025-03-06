Bu özel program, L’Oréal Türkiye'nin teknolojiyi güzellik sektörüyle birleştiren yaklaşımını, aynı zamanda yaşlanan kadın iş gücüne dijital dünya ile uyum sağlama fırsatı sunarak pekiştiriyor. Şirket, SistersLab - Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği bu projeyle, kadınların iş hayatlarında daha güçlü rol almalarını sağlayacak dijital beceriler, yapay zeka gibi yeni teknolojileri öğrenmelerine olanak tanıyacak.

Program, Türkiye’nin dört bir yanından 50 yaş ve üzeri 1.200 kadını kapsayacak. Katılımcılara ücretsiz çevrimiçi eğitimler sunulacak ve yapay zeka uygulamalarını, sosyal medya içerik stratejilerini, dijital güvenlik gibi konuları öğrenmeleri sağlanacak. Kırsal ve afet bölgelerindeki kadınlar önceliklendirilecek, kooperatiflerde, kamuda ve özel sektörde çalışan kadınların yanı sıra evde gelir getiren faaliyetlerde bulunan kadınlar da bu fırsattan yararlanabilecek.

L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, programla ilgili yaptığı açıklamada, teknolojiye olan ilginin artık sadece genç kuşaklara yönelik olmadığını belirtti. Her yaşta öğrenmenin ve üretmenin mümkün olduğunu vurgulayan Gökçen, özellikle yaş alan kadınların dijitalleşme süreçlerine dahil edilmesinin önemine değindi. Bu programın, yaşla gelen deneyimi dijital becerilerle harmanlayarak, kadınların iş hayatlarında daha görünür ve etkin olmasına katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

Araştırmalar, 50 yaş ve üstü kadınların iş gücüne katılım oranlarının arttığını ancak teknolojik becerilere uyum sağlama noktasında yaşadıkları zorlukları da gözler önüne seriyor. Türkiye’de 50 yaş ve üzeri kadınların iş gücüne katılım oranı düşük olsa da L’Oréal Türkiye, bu kademe kadınların teknolojiye uyum sağlayarak iş hayatlarında daha aktif bir rol üstlenmelerini sağlamak için önemli bir adım atıyor.

Kadınlar, Teknolojiyle Güçleniyor

L’Oréal Türkiye'nin desteğiyle gerçekleşen bu projeyle, 50 yaş ve üzeri kadınların, iş dünyasında güçlenmeleri için dijital becerilerini geliştirecekleri ve yapay zeka ile tanışacakları bir fırsat doğuyor. Kadınların STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarındaki görünürlüğünün artırılması, cinsiyet eşitliği mücadelesinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Bu bağlamda, L’Oréal Türkiye, kadınların her yaşta parlayan güçlerini keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla teknoloji alanında kapsamlı bir eğitim programı sunuyor.

Güzellik, Sağlık ve Teknoloji Bir Arada

Modern dünyada, 50 yaş ve üzeri kadınlar güzelliği sadece estetik bir anlayış değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam, doğaya saygı ve sosyal sorumluluk gibi değerlerle harmanlayarak daha derin bir yaklaşımla ele alıyorlar. Bu yeni program, teknolojinin becerilerini geliştirmek isteyen kadınlar için hem iş hem de özel yaşamlarında kendilerini daha güçlü bir şekilde ifade etmelerine olanak tanıyacak. Güzellik anlayışlarının yalnızca estetikten ibaret olmadığını, daha bilinçli ve sağlıklı bir yaşam biçimi arayışında olduklarını gösteriyor.

L’Oréal Türkiye’nin "50+ Tekno Kadın Guru Programı", kadınların yalnızca dijital beceriler kazanmalarını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda teknolojiyle güçlenerek kendi potansiyellerini daha güçlü bir şekilde ortaya koymalarına yardımcı oluyor. Bu program, 50 yaş ve üzeri kadınların iş gücüne olan katkılarını artırırken, toplumda da önemli bir dönüşüm yaratmayı hedefliyor.