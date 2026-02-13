1 Nisan’da kapsama ve kullanıcı sayısı itibarıyla Vodafone’un dünyada yaptığı en büyük 5G lansmanına imza atacak olan şirket, ülke genelinde 5G farkındalığı yaratmak ve müşterilerini 5G’ye hazırlamak amacıyla 5 Memnunbüs ile 81 ili gezecek. Vodafone ayrıca, Türkiye’de seçili 5G uyumlu telefonlarda ücretsiz 5 yıl garanti sunan ilk operatör oldu.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 1 Nisan’da başlayacak 5G hizmeti için hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Dünyada en fazla ülkede 5G hizmeti veren mobil operatör markası Vodafone’un bu hizmeti sunduğu toplam ülke sayısı Türkiye ile birlikte 23’e çıkacak. 1 Nisan itibarıyla 81 ilde 922 ilçenin ilk andan itibaren 5G’yi kullanabilmesini hedefleyen Vodafone, müşterilerini bu yeni teknolojiye hazırlamak ve 81 ilde 5G farkındalığı yaratmak amacıyla 5 Memnunbüs ile 25 Mart’a kadar tüm Türkiye’yi gezecek. Özel donanımlı Memnunbüs araçlarında 5G sinyali için geri sayım yapılırken, 5G teknolojisi hakkında bilgi verilecek, 5G uyumlu telefon ve tarifelerde indirimler ve sürpriz hediyeler sunulacak.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy’un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, şirketin 5G hazırlıkları ve 1 Nisan’a kadar yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi. Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone Grubu, 40 yıllık tecrübesiyle tüm dünyada yeni nesil genişbant teknolojilerin hayata geçmesinde önemli rol üstleniyor. Dünyada 5G’yi ilk deneyimleyen, ölçekleyen ve günlük hayata uyarlayan oyunculardan biriyiz. Bugün, dünya genelinde en fazla ülkede 5G hizmeti veren mobil operatör markasıyız. 1 Nisan’da Türkiye ile birlikte toplam 23 ülkede 5G hizmeti veriyor olacağız. Dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip ülkemizdeki tek operatör olarak bu teknolojiye dünden hazırız. 5G bizim için bir ‘ilk adım’ değil, globalde öğrendiğimizi, test ettiğimizi ve ölçeklediğimizi Türkiye’ye taşıdığımız ‘bir sonraki adım’ olacak. 1 Nisan itibarıyla 81 ilde 922 ilçede müşterilerimize en iyi 5G deneyimini sunacağız. Kapsama ve kullanıcı sayısı itibarıyla Vodafone’un dünyada yaptığı en büyük 5G lansmanı olacak. Güçlü bir 5G altyapısıyla, bu teknolojinin sağlayacağı gözle görülür hız ve kapasite artışını müşterilerimize yaşatacağız. 5G’ye sadece kendimizi hazırlamakla kalmıyor, bireysel ve kurumsal müşterilerimizin de bu teknolojiye hazır olmasına önem veriyoruz. Tüm Türkiye 5G’ye hazır olsun diye çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 5G için geri sayıma çoktan başladık. Ülkece 5G farkını yaşayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy / Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş

81 ilde 5G tanıtımı

Vodafone’un özel olarak donattığı toplam 5 Memnunbüs 81 ili gezmek üzere İstanbul’dan yola çıktı. Memnunbüs’lerin rotası tüm Türkiye’yi kapsayacak. Araçlarda 5G sinyali için geri sayım yapılırken, bilgilendirme masalarında ziyaretçilere 5G nedir, 5G’ye hazır olmak için neler yapılmalı gibi konularda bilgi verilecek; Vodafone’un 5G'ye hazır tarifeleri ve Vodafone FLEX çatısı altında sunulan 5G telefon faydaları tanıtılacak.

5G uyumlu telefon indirimi

Memnunbüs’lerde bulunan etkinlik çarklarıyla ziyaretçilere çeşitli hediyeler de verilecek. Bu kapsamda çarkta, tüm Türkiye 5G’ye hazır olsun diye, Vodafone Yanımda’da 1 Nisan’a kadar geçerli olacak şekilde 5G uyumlu telefonlarda Vodafone FLEX indirim kodu hediye seçeneklerinden biri olacak. Ayrıca, 5G uyumlu seçili telefonlarda 5 bin TL nakit iade sunulacak. Çark dilimlerinde Vodafone Pay faydası, voleybol kadın milli takım forması, tüm şehirlerde geçerli Getir Yemek indirim çeki faydası gibi farklı sürpriz hediyeler de olacak.

5G uyumlu telefonlara ücretsiz 5 yıl garanti

Vodafone, Memnunbüs’lerde sunacağı telefon indirimlerinin yanı sıra Vodafone FLEX’te de çok özel bir kampanya başlattı. Kampanyada, Türkiye’de ilk kez, seçili 5G uyumlu telefonlarda ücretsiz 5 yıl garanti veriliyor. Bu sürenin 2 yılı yasal yükümlülük kapsamında, 3 yılı ise Vodafone tarafından sağlanan şartlarla sunuluyor. Bireysel ve kurumsal müşterileri kapsayan kampanyada, 5 yıl ücretsiz garanti sunulan Samsung A17 5G, Oppo A5 5G, Tecno Spark Slim 5G, Xiaomi Redmi 15 5G ve Infinix Hot60i 256GB 5G akıllı telefonlar, Vodafone mağazalarından ve Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden satın alınabiliyor. Kampanya, Mart sonuna kadar devam edecek.

Endüstride dijital dönüşümün öncüsü

Vodafone, kurumsal müşterilerini de 5G’ye hazırlıyor. 5G MPN tecrübesi ve 11 yıldır IoT liderliğiyle dünyada endüstriyel dönüşümün öncüsü olan şirket, bu tecrübeyi Türkiye’ye getiriyor. 5G’deki global tecrübesini Türkiye’de özel BTK izinleriyle gerçekleştirdiği 5G testleri ve gerçek sektör projeleri ile sahaya taşıyan Vodafone, akıllı fabrikalardan lojistik ve enerji kullanım senaryolarına kadar farklı dikeylerde gerçek iş sonuçları üreten projeler yürütüyor.