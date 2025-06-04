Megalog Logistics, çok yönlü lojistik hizmet yapısını oluş tururken nasıl bir strateji izledi? Uzun yıllara dayanan sektör tecrübemiz sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından analiz etme fırsatımız oldu. Onlara tüm lojistik hizmetleri tek noktadan suna bileceğimiz bir yapı kurmayı hedefledik. Bu yolculukta en öncelikli amacımız, müşteri memnuniyetini ve güvenini kazanmak oldu. Geriye kalan ise sadece işimizi en iyi şekilde yapmak...

Son dönemde lojistik sektörü dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik başlıkla rında ciddi bir değişim yaşıyor. Mega log bu sürece nasıl adapte oldu?

Dijitalleşme bizim de önceliklerimiz ara sında. Şu anda üzerinde çalıştığımız yeni yazılım sayesinde, müşterilerimiz çok yakın da mobil uygulama ya da web üzerinden gönderileriyle ilgili tüm detaylara anlık olarak ulaşabilecekler. Sürdürülebilirlik tarafında ise, karayolu taşımacılığımızı Ro-Ro ve demiryolu ile entegre hale getirmeye çalışı yoruz. 2025 yılı içinde bu yönde gerçekleş tirdiğimiz 100 adet yeni swap body ekipman yatırımı, yeşil lojistik hedeflerimizin somut bir göstergesi.

PROJE TAŞIMACILIĞINDA UZMAN KADRO

Proje ve fuar taşımacılığı, lojistik sektörünün en kritik ve koordinasyon gerektiren alanlarından biri. Bu alanda ki yetkinliğinizi nasıl tanımlarsınız?

Proje taşımacılığı detaylara büyük önem verilmesi gereken bir alan. Ekip olarak bu alanda oldukça tecrübeli ve yetenekliyiz. Olası tüm riskleri önceden öngörerek ope rasyonun sorunsuz ilerlemesi için gerekli tüm önlemleri önceden alıyoruz. Bu da bizi müşterilerimiz nezdinde güvenilir bir çözüm ortağı yapıyor.

Depolama ve dağıtım hizmetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Depolama hizmetlerimiz çeşitli sektörlere hitap ediyor. Özellikle e-ticaretin artan etki sinin farkındayız. Bu doğrultuda, önümüz deki süreçte minivan araçlarımız ile mikro dağıtım ve ekspres gönderi çözümlerini devreye alacağız.

Uluslararası taşımacılık faaliyetleri nizde hangi bölgeler ön planda?

Avrupa kıtasında geniş bir ağa sahibiz. İtalya başta olmak üzere Almanya, Hollanda, Belçika, Litvanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde özmal araçlarımız ve ekipmanla rımızla kesintisiz hizmet sunuyoruz. Ayrıca 3. ülke taşımalarında Asya ülkelerine direkt, aktarmasız hizmet sağlayabiliyoruz.

Önümüzdeki 5 yıllık dönemde Megalog Logistics nasıl bir büyüme hedefliyor?

Kısa vadede İtalya ofisimizin açılışını duyura cağız. Bu adım, Avrupa’daki varlığımızı daha da güçlendirecek. Aynı zamanda orada yeni araç yatırımlarımız da var. Hedefimiz, Türkiye ile Avrupa arasında özmal araçlarımızla kesintisiz ve hızlı teslimat sağlayarak global ölçekte büyümeye devam etmek. Megalog Logistics’in başarı hikayesi, müşteri memnuniyetini odağına alan bir anlayışla şekillenmiş durumda. Dijital dönü şüme ve sürdürülebilir lojistik çözümlerine yatırım yapmaya devam eden şirket, gele ceğin lojistik ihtiyaçlarına bugünden hazır.