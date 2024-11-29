Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, onaylı ekosistem çözümü ailesine JobAnalytics’i ekledi. İşletmeler için yapay zekâ tabanlı ücret yönetimi geliştiren JobAnalytics; iş analizi, iş tanımları, iş değerleme, derece ve puan belirleme, ücret analizleri, ücret artış simülasyonları ve 360 derece ücret yönetimi gibi faydalar sağlıyor.

Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, “JobAnalytics ile dijitalleşen insan kaynakları süreçlerinde iş tanımı ve işin karşılığı olan ücret politikası en ideal şekilde belirlenebiliyor. İşletmelerin iş değerleme ve ücret yönetimi süreçleri kolaylaşırken, yapay zekâ tabanlı olması sayesinde zaman ve bütçe tasarrufu da elde ediliyor” ifadelerini kullandı. Logo Yazılım onaylı ekosistem çözümleri ailesinin büyümeye devam ettiğini söyleyen Sertcan, “Onaylı ekosistem çözümlerimizle her ölçekten farklı sektördeki müşterilerimize verimlilik artışı sağlayan uçtan uca ürün ve servisler sunuyoruz. İş ortaklarımız ise pazarlarını genişletme imkânına sahip oluyor. Böylece hem müşterilerimize hem de iş ortaklarımıza değer yaratan bir platform sağlıyoruz” dedi.

Yüzde 80’e varan zaman ve bütçe tasarrufu sağlıyor

İş tanımlarından başlayarak ücret belirlemesine kadar uçtan uca iş değerleme ve ücret yönetimi sunan JobAnalytics, objektif ücret kararları alınmasına yardımcı oluyor. Manuel tabanlı işlemlere kıyasla %80 zaman ve bütçe tasarrufu sağlayan uygulama, iş değerlemesi temelli baz ücretin hızlı ve doğru bir şekilde belirlenmesini sağlıyor. Yapay zekâ tabanlı altyapısı sayesinde ücret analizleri, simülasyonlar, kıyaslamalar ve grafikler sunarak işletmelerin bu alanda doğru karar almalarına yardımcı oluyor.

Profesyonel ücret araştırma şirketlerinden gelen verilere dayalı olarak piyasa ücretleriyle kıyaslamanın yapılabildiği JobAnalytics’te, tüm çalışanların ücretleri için en uygun artış oranları kolayca belirlenebiliyor. Ek lisans ya da donanım gerektirmeyen; mobil uyumlu ve kullanıcı dostu arayüzüyle online olarak kullanılabilen uygulama, bordro programıyla da entegre çalışıyor.

1.000’den fazla iş ortağıyla geniş bir destek ağı sunan Logo Yazılım’ın ekosisteminde gerekli eğitim ve sertifikasyon sürecini tamamlayıp Logo Yazılım çözümlerine entegrasyon yapabilen yetkili iş ortakları, “Logo Yazılım Çözüm Geliştirme İş Ortağı” olarak sınıflandırılıyor.