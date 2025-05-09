Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, 40. yılını özel bir sergiyle kutluyor. Ülkemizde girişimcilik rüzgârının esmesine ve birçok yeniliğin oluşmasına öncülük eden Logo Yazılım, ilham verici hikâyesini genç nesillere aktarmak amacıyla “Hayalden Gerçeğe: Logo Yazılım’ın 40 Yılı” başlıklı sergiyi hayata geçirdi.

6 Mayıs – 5 Haziran 2025 tarihleri arasında Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyarete açık olan sergi, Logo Yazılım’ın kuruluşundan günümüze uzanan hikâyesini aktarırken, teknolojideki büyük dönüşümleri ve bu süreçte yaşanan toplumsal gelişmeleri de yansıtıyor. Logo Yazılım’ın kurum kültürünün köklerine uzanan bu yolculukta ziyaretçiler; teknoloji, azim, insan odaklılık ve etik değerler ekseninde şekillenen bir yazılım firmasının gelişimine tanıklık edecek.

“Gençlere kendi başarı hikâyeleri için ilham vermeyi amaçlıyoruz”

Logo Grup Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuğrul Tekbulut, sergiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “40 yıl önce bir şirketin temellerini atmanın ötesinde, ülkemizin dijital geleceğini şekillendirecek bir yolculuğa çıktık. Türkiye’de teknoloji üretilebileceğini gösterdiğimiz bu yolculukta, yazılımın bir sektör haline gelmesine öncülük ettik. Attığımız her adımda iş dünyasını teknolojiyle dönüştürmek ve ülkemize katma değer üretmek için çalıştık. Bugün bu 40 yıla yayılan emeği, azmi ve başarıyı bir sergiyle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye’de bilişim tarihine ışık tutan bu sergi, aynı zamanda geleceği de aydınlatıyor. Gençlerimize teknoloji üretmenin, inovasyonun ve girişimciliğin gücünü göstermeyi ve kendi başarı hikâyelerini yazmaları için ilham vermeyi amaçlıyoruz.”

İki ana bölümden oluşan serginin “Peki, Bilgisayarınızı Gerçekten Tanıyor Musunuz?” başlıklı giriş bölümünde, bilgisayarların nasıl çalıştığı aktarılıyor. Teknolojinin geçirdiği dönüşüm, Logo Yazılım’ın kurumsal koleksiyonundan seçilen nesneler aracılığıyla örnekleniyor.

“Logo Yazılım’ın 40 Yıllık Yolculuğu” başlıklı ikinci bölümde ise, şirketin gelişimi teknolojik yeniliklerden toplumsal dönüşümlere uzanan çok katmanlı bir çerçevede ele alınıyor. Bu anlatı içinde kurumsallaşma adımları, yenilik arayışları ve küresel açılımlar dikkat çekici duraklar olarak öne çıkıyor.

Fotoğraflar, belgeler, eski bilgisayarlar ve Logo ürünleri, ziyaretçileri Türkiye’nin bilişim tarihine tanıklık etmeye davet ederken; etkileşimli alanlar, sergiyi dijital teknolojilerle desteklenen canlı bir deneyime dönüştürüyor. Sanatçı Mehmet Berk Bostancı tarafından sergiye özel tasarlanan “www" adlı yerleştirme ise, dijital çağın iletişim biçimlerine ve Logo Yazılım’ın 40 yıldır inşa ettiği yenilikçi ekosisteme sanatsal bir gönderme niteliği taşıyor.