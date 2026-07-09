Tercih döneminde adayların doğru karar verebilmesi amacıyla hazırlanan kılavuzda, yerleştirme sürecine ilişkin tüm önemli bilgiler bir araya getirildi. Kılavuzda; yerleştirme takvimi, tercih sistemi, okul türleri, yerleştirme esasları, tercih işlemlerinin nasıl yapılacağı ve dikkat edilmesi gereken hususlar ayrıntılı şekilde anlatılıyor.

Öğrencilerin ilgi ve hedeflerine uygun okul seçimi yapabilmesi için hazırlanan rehberde; Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liseleri hakkında kapsamlı bilgilere de yer verildi.

Bakanlık, tercih sürecinde öğrencilerin yalnızca sınav puanlarını değil, ilgi alanları, yetenekleri ve kariyer hedeflerini de göz önünde bulundurmalarını tavsiye ederken, velilerin de sürece bilinçli şekilde destek vermesinin önemine dikkat çekti.

LGS kapsamında tercih yapacak adaylar ve aileleri, yayımlanan kılavuzdan tercih sürecine ilişkin tüm ayrıntılara ulaşabilecek. Kılavuzun, tercih döneminde oluşabilecek soru işaretlerinin giderilmesine ve sağlıklı bir tercih süreci yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.