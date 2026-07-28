Lassa, uzun yıllara dayanan küresel iş birliklerini kuvvetlendirmek ve büyüme vizyonunu paylaşmak amacıyla uluslararası distribütörleriyle özel bir etkinlikte buluştu.

Dünyanın önde gelen lastik fuarlarından The Tire Cologne kapsamında düzenlenen etkinlikte, Lassa'nın farklı ülkelerde faaliyet gösteren 20'den fazla distribütörünün temsilcileri bir araya geldi. Buluşmada Lassa, yeni ürünlerinin yanı sıra teknoloji yatırımlarını ve ihracat pazarlarındaki büyüme stratejisini distribütörleriyle paylaşırken, uzun yıllara dayanan iş ortaklıklarını da güçlendirdi.

Lassa, Beş Yeni Ürünle Uluslararası Pazarlardaki Gücünü Artırıyor

Lassa, yaz lastiklerinin ardından kış ve dört mevsim lastiklerini de yeniliyor. Marka, dört yeni kış lastiği ve bir yeni dört mevsim lastiğini pazara sunarak farklı ülkelerdeki sürücülerin değişen ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçlıyor.

Lassa’nın kış lastiği pazarındaki gücünü artıracak yeni ürünler, büyük jant ölçülerine ve elektrikli araçlara yönelik artan talep dikkate alınarak geliştirildi. Ürünlerde Lassa’nın elektrikli araçlarla uyumluluğu ifade eden “EV Ready” ve bu araçlarla uyumlu yeni nesil performans özelliklerini bir araya getiren “NextGen” teknolojileri kullanılıyor.

Yenilenen ürün gamı, Avrupa’daki kış lastiği talebinin yaklaşık yüzde 85’ine karşılık gelen ölçüleri kapsarken, özellikle 18 inç ve üzerindeki lastik seçeneklerini önemli ölçüde artırıyor.

Brisa CEO'su Vecih Yılmaz: "Uluslararası Pazarlarda İş Ortaklarımızla Birlikte Büyümeye Devam Ediyoruz"

Brisa CEO’su Vecih Yılmaz, uluslararası pazarlardaki sürdürülebilir büyümenin, güçlü ve uzun soluklu iş ortaklıklarıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Yılmaz şöyle konuştu: "Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, ürünlerimizi ve teknolojilerimizi bu doğrultuda sürekli geliştiriyoruz. Genişleyen ürün seçeneklerimiz ve güçlenen satış ağımız sayesinde müşterilerimizle daha güçlü bağlar kurarken Lassa’nın uluslararası pazardaki gücünü artırıyoruz. Distribütörlerimizle yeniden bir araya geldiğimiz bu buluşmada hem önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi paylaşma hem de uzun yıllara dayanan iş birliklerimizi daha ileri taşıma fırsatı bulduk. Tamamen yenilenen kış lastiği ürün gamımızla yeni sezona güçlü bir başlangıç yaparken, iş ortaklarımızla birlikte daha fazla ülkede ve daha fazla sürücüyle buluşmak için çalışmayı sürdüreceğiz."