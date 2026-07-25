Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 78,49 TL'ye yükseldi. Şehir ve dağıtım şirketlerine göre fiyatlarda küçük farklılıklar görülebiliyor.

Temmuz ayında toplam artış 14 TL'ye yaklaştı

Temmuz ayı boyunca peş peşe yapılan fiyat güncellemeleriyle motorinin litre fiyatındaki toplam artış yaklaşık 14 TL'ye ulaştı. Böylece özellikle ticari araçlar, nakliye sektörü ve uzun yol sürücüleri açısından yakıt maliyetleri önemli ölçüde yükselmiş oldu.

Benzin fiyatlarında değişiklik yok

Motorine gelen son zamma rağmen benzin fiyatlarında 25 Temmuz itibarıyla herhangi bir değişiklik yapılmadı. Benzin fiyatları önceki seviyelerinde kalırken, sektör temsilcileri uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurundaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde yeni fiyat değişikliklerini gündeme getirebileceğini belirtiyor.

Motorine yapılan son zam, akaryakıt giderlerinin yanı sıra lojistik ve taşımacılık maliyetleri üzerinden birçok ürün ve hizmetin fiyatlarını da dolaylı olarak etkileyebilecek gelişmeler arasında değerlendiriliyor.